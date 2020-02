Danske Banks kreditmarknadschef Louis Landeman ser att obligationsmarknaden tappar fart på grund av corona. Kartan visar virusets spridning under torsdagen. Foto (collage): Danske Bank/John Hopkins (CSSE).

”Någon gång tar lagren slut”

Data visar att osäkerheten ökar på obligationsmarknaden i Europa efter veckans coronarelaterade börsfall.

– Det stämmer. Det har absolut varit mer avvaktande på euromarknaden de senaste dagarna. När det blir en stor reaktion och aktiepriserna sjunker kraftigt avvaktar man. Vid en nyemission vill man ha ett mer stabilt marknadsläge, säger Louis Landeman, chef för kreditanalys på Danske Bank.

Det är ännu för tidigt att kunna säga om situationen kommer att leda till mer långtgående problem för företagen. Klart är att vi redan ser effekter. I går gick flygbolaget SAS ut med man att drabbas hårt ekonomiskt av inställda flyg. Företaget räknar med ett intäktsbortfall på omkring 200 miljoner kronor under februari och mars. Analytikerna som följer PC-branschen räknar med fall på 21-23 procent under första och andra kvartalet i år. Microsoft gick ut med en vinstvarning i morse för sitt PC-segment på grund av coronarealterade-problem. Under morgonen har också Sveriges Radio rapporterat om handlare som får problem med varor som är beställda inför vårsäsongen och som nu får svårt med leveranserna.

Annons

Annons

– De ekonomiska följdverkningarna kommer att bli mer och mer uppenbara under de närmsta veckorna. Lagren tar någon gång slut. Det är troligt att vi kommer att se ett antal vinstvarningar från bolag inom olika sektorer, säger Louis Landeman.

Det stora fallet inleddes under måndagen. Stockholmsbörsens OMXS30-index stängde på -4,3 procent jämfört med fredagens stängningskurs. På tisdagen sjönk börsen ytterligare 3,2 procent, men på onsdagen steg den 1,4 procent. Under torsdagen har det fortsatt nedåt. På eftermiddagen står OMXS30 i -4,78 procent och OMXPI har rasat otroliga -5,01 procent. Situationen får märkbara effekter på obligationsmarknaden, dit företag går för att låna pengar.

– Den som vill låna vill naturligtvis kunna göra det så billigt som möjligt. Men om en köpare tror att den ska kunna få mer betalt avvaktar den. Det skapar en osäkerhet om vad marknadsräntan är, ingen vill vara först ut i den miljön, säger Louis Landeman.

Bloomberg rapporterade under onsdagen att det i januari såldes nya obligationer för 239 miljarder euro enbart i Europa. Men under tisdagen skedde enligt nyhetstjänsten inte en enda affär. Data från informationstjänsten Stamdata visar att det inte stämmer. Aktiviteten är påverkad av den osäkra aktiemarknaden i veckan men den har inte avstannat – åtminstone inte om man ser till Sverige och Norden. På måndagen gavs fem obligationer ut, bland annat en från Göteborgs stad på 1 miljard norska kronor. I tisdags gavs åtta obligationer ut. Däribland en från Castellum 250 miljoner kronor och obligationer från ett antal norska kommuner. Tre av de norska var "tap issue", redan existerande obligationer som man lånar ytterligare på. Under onsdagen gavs nio obligationer ut, den största var på 2 miljarder norska kronor, utgiven av Sparebanken Øst Boligkreditt.

Vissa företag som har akut behov av finansiering har problem just nu enligt ett par källor, eftersom prisläget är för osäkert.

Att det är lägre aktivitet den här veckan beror däremot inte bara på corona. En viktig faktor är också att det är sportlov i Stockholm (liksom Västmanland, Dalarna och Värmland). De verkliga effekterna kommer därför att visa sig först kommande veckor.

Fram tills den här veckan har annars obligationsmarknaden i Norden generellt varit bra enligt de marknadsaktörer som Realtid har varit i kontakt med. Aktiviteten varierar och är normalt större direkt efter årsskiftet och efter att bolagen har presenterat sina kvartalsrapporter, medan den går ned under de tysta perioderna.