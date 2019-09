Riskkapitalisterna som bygger upp Sverige

Johan Såthe chefredaktör, ansvarig utgivare

Veckans stora händelse i finansvärlden var givetvis riskkapitalbolagets EQT:s börsnotering på börsens stora lista. Kursen startade på 67 kronor och rusade med 34 procent första dagen och stannade på drygt 90 kronor. Sedan dess har kursen fallit tillbaka något, men börsvärdet ligger nu på runt 81 miljarder kronor, jämfört med noteringsdagens 63,8 miljarder kronor.

Så stora tal är närmast abstrakta, liksom frågan om 81 miljarder kronor är dyrt eller billigt för ett bolag. Det beror väl på, är väl svaret på den omöjliga frågan.

Vissa experter, som till exempel Realtids krönikör Claes Folkmar, anser att EQT uppenbarligen är ett fint bolag, men ändå objektivt sett högt värderat i förhållande till jämförbara jätten Blackrock.

Å andra sidan – saker och ting är värda exakt så mycket som någon är beredd att betala för dem. Just nu tydligen 81 miljarder för EQT.

Och bolaget har levererat fina vinster under lång tid, det kanske kan fortsätta länge till? Eller går vi snart in i en annan tid nu med andra och tuffare förutsättningar för EQT:s fonder? Det här har Realtids krönikörer Claes Folkmar och Per Lindvall funderat på och skrivit om på Realtid under veckan.

Så här skrev Claes Folkmar om EQT:s ökade risk på börsen.

Här är Per Lindvalls analys av EQT inför noteringen.

Claes Folkmar skrev även om orsakerna till att priset på aktien steg så mycket initialt:

Och så här tyckte Realtids panel om EQT:s notering.

En sak är säker: EQT har med sina fonder och sin verksamhet under många år byggt upp ett flertal framgångsrika företag och därmed även Sverige som land. Värt att komma ihåg när man ser hur rika de blivit under resan.

Få saker är lika fascinerande att följa som rörelserna på råvarumarknaderna. Det gäller inte minst förhållandet mellan guld och ”det digitala guldet” bitcoin. I veckan föll bitcoin och många andra kryptovalutor rejält. Realtids redaktionschef Sverker Brundin skriver här om det plötsliga fallet kryptovalutorna och vad som kan ligga bakom rörelsen.

Som vanligt har ett antal av Realtids artiklar blivit citerade av andra medier. Omni Ekonomi plockade till exempel upp Olof Swahnbergs intervju med Guy de Blonay, fondförvaltare på Jupiter kapitalförvaltning. Han resonerade bland annat intressant om de svenska storbankerna snart kan komma att slås samman.

Även vår reporter Sara Johanssons reportage om Ericsson och mutbrott plockades upp av Omni Ekonomi.

“Don´t fight the Fed” är ett ordspråk som används för att beskriva det riskfyllda i att ”gå emot” Fed i sina placeringar. Frågan är om det ändå inte kan löna sig att gå emot Fed i framtiden. Det känns lite så efter att ha läst Claes Folkmars krönika nedan.

Jag har tyvärr inte hunnit finansthrillerserien Fartblinda som jag hoppades på i förra veckans krönika. Men återkommer med recension inom kort.

Missa inte morgondagens karriärintervju med Nordnets nye vd Lars-Åke Norling. Finns att läsa på sajten från och med söndag morgon.

Trevlig helg!