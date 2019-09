"Misslyckad notering kostar betydligt mer än så"

I panelen: Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, Johanna Kull, sparekonom på Avanza och Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige.

Frida Bratt, sparekonom på Nordnet, vad anser du om prissättningen?

– Efter uppgången under första handelsdagen så prissätts EQT högre än andra stora noterade riskkapitalbolag. För mig ser det högt ut. Jag skulle inte gå in i aktien nu utan ha is i magen och avvakta var kursen stabiliseras. En del sparare som fick tilldelning sålde under gårdagen och det var nog inte oklokt. Det var mycket stora rörelser igår, med ett extra stort skutt precis före stängning.

Kommentar till marknadsreaktionen under den första handelsdagen?

– Aktien och noteringen var så hajpad och intresset stort. Det handlar om ett välkänt bolag med fin historik och stabila intäkter från förvaltningsavgifter från ett stort förvaltat kapital. Jag är inte förvånad över att kursen hamnade i den övre delen av intervallet, men kanske att kursen steg så pass mycket första handelsdagen.

Är det rimligt att EQT betalar cirka 250 miljoner kronor till rådgivarna?

– Man använde sig av nio rådgivare och ändå blev aktien felprissatt. Eller om tanken var att sälja aktien billigt. En kostnad på en kvarts miljard framstår som väldigt hög.

Viktiga faktorer för värderingen av EQT framöver?

– För aktieägarna är det viktiga i hur hög utsträckning EQT lyckas resa nya fonder och få in kapital, eftersom det är förvaltningsavgifterna som är den stora intjäningen i bolaget. För EQT:s partners är det istället överavkastningen, carried interest, som är det viktiga, så det är delvis två incitament som står mot varandra. Förutom detta tror jag också det är viktigt att EQT visar att man kan leva upp till kraven på att aktieägarna ska ges samma inblick i bolaget som bolagets partners, och att man kan vara så transparent som man nu måste vara som ett publikt bolag.

Joakim Bornold, sparekonom på Söderberg & Partners, vad anser du om prissättningen?

– Dyr. Men kursuppgången första dagen visade att marknaden uppenbarligen tyckte något annat. Men P/E-tal kring 30, sannolikt i toppen av konjunkturen, känns onekligen högt. Marknaden tror helt klart att EQT ska lyckas med att gå i sina amerikanska kusiners, till exempel KKR, fotspår och bli globala.

Kommentar till marknadsreaktionen under den första handelsdagen?

– Marknadsreaktion var oväntat kraftigt. Antar att det var en hel del förvaltare som hade behövt mer tilldelning och helt enkelt fick köpa på sig i marknaden. Handeln och kanske även aktiekursen lär lugna ner sig betydligt de närmsta dagarna.

Är det rimligt att EQT betalar cirka 250 miljoner kronor till rådgivarna?

– Nej, egentligen inte - med tanke på intresset för aktien. Men en misslyckad börsnotering kostar betydligt mer än så och de flesta tycker inte det är värt risken att prova något nytt. Jag har full förståelse för det. Undantaget är Spotify som visade att man kan göra en notering betydligt billigare.

Viktiga faktorer för värderingen av EQT framöver?

– Värderingen handlar direkt om fondvolym och möjligheten att resa fler fonder och mer indirekt resultatet i investeringarna. En lågkonjunktur skulle sannolikt slå ganska hårt både mot affärsmöjligheter och mot aktiekursen.

Johanna Kull, sparekonom på Avanza, vad anser du om prissättningen?

– Med tanke på det stora intresset och att erbjudandet övertecknades mer än tio gånger var det inte förvånande att priset sattes i de övre delen av intervallet.

Kommentar till marknadsreaktionen under den första handelsdagen?

– Det finns alltid en osäkerhet förknippad med en börsintroduktion och ingen kan veta hur marknaden ska ta emot en börsnykomling. Med det enorma intresse som fanns kring introduktionen fanns det i det här fallet mycket som talade för en flygande start, vilket ju sen också realiserades. Den kortsiktiga potentialen i aktien minskar ju såklart efter första handelsdagens kraftiga uppgång, men när den mesta noteringshajpen lägger sig ska det bli spännande att se vilken nivå kursen stabiliseras kring.

Är det rimligt att EQT betalar cirka 250 miljoner kronor till rådgivarna?

– Det är stora engångskostnader förknippade med en börsintroduktion, vilket självfallet är något bolagen har med i sin kalkyl när de väljer att notera sig.

Viktiga faktorer för värderingen av EQT framöver?

– EQT:s förmåga att resa nya fonder och attrahera kapital. EQT har haft en bra utveckling i sina fonder, med en genomsnittlig avkastning på 19 procent. Ett track record som hjälpt dem att hela tiden resa nya fonder som ökat i storlek, vilket är nyckelfaktor för fortsatt intäktstillväxt. För fondverksamhet, det är ett volymspel. I dagens marknadsklimat, när priset på pengar är rekordlågt och investerare med ljus och lykta letar efter alternativ till börsen, finns det dock mycket som talar till EQTs fördel. Så länge de fortsätter att leverera avkastningsmässigt i sina fonder, vill säga.

– Att de levererar avkastningsmässigt är också avgörande för att de ska lyckas med sitt mål om att så kallade ”carried interest” ska gå från att idag utgöra cirka 3 procent av EQT:s intäkter till 25-30 procent av totala intäkter på medellång sikt.

Maria Landeborn, sparekonom på Danske Bank Sverige, vad anser du om prissättningen?

– Priset hamnade i överkanten av intervallet som satts upp, men det är inte konstigt med tanke på de enorma intresset som har varit inför noteringen. Erbjudandet övertecknades mer än tio gånger och EQT fick i och med noteringen över 40 000 aktieägare, varav väldigt många är småsparare.

– Marknaden värderar uppenbarligen bolaget högre än introduktionskursen just nu med tanke på uppgången under tisdagen. Man ska dock ha i åtanke att vi kommer från åtta-tio år av uppgång både på börsen och på marknaden för onoterat. Det kan bidra till haussen kring EQT för tillfället. Det kan se helt annorlunda ut om vi får ett par år av svagare utveckling.

Kommentar till marknadsreaktionen under den första handelsdagen?

– Det är en notering som det har pratats om i åratal och som fått väldigt mycket uppmärksamhet i media. Jag tror att många går igång på idéen med onoterat som i vanliga fall är svårt att få exponering mot som privatperson. EQT är en spännande nyhet på börsen som många vill vara med i.

Är det rimligt att EQT betalar cirka 250 miljoner kronor till rådgivarna?

– Av pengarna EQT tar in går 250 miljoner till rådgivare och 200 miljoner avser man att snarast dela ut, vilket främst gynnar storägarna som redan varit med på tåget längre. Det är inte småspararna som blir rikast på den här affären, kan man konstatera.

Viktiga faktorer för värderingen av EQT framöver?

– Till att börja med är onoterat för tillfället väldigt hajpat. Det kan förändras, till exempel om vi får en betydligt svagare utveckling framöver för såväl börsnoterat som onoterat. Det kan påverka värderingen.

– Dessutom blir det viktigt hur det förvaltade kapitalet utvecklas eftersom det påverkar hur mycket pengar man får in i form av fondavgifter. Minskar värdet på fonderna med 25 procent blir fondavgiften lika mycket lägre. När det gäller vinster från fonderna går 65 procent till EQT:s partners och investeringsrådgivare. EQTs aktieägare får bara 35 procent. Skulle fonderna utvecklas svagt minskar eller uteblir den intäkten.

– EQT kan vara en aktie att komplettera portföljen med eftersom den är en lite udda fågel på börsen, men man ska sannolikt inte vänta sig någon spektakulär utveckling. Återigen, de som blir rikast på EQT är inte alla nya småaktieägare. Det är storägarna som varit med länge, samt övriga partners.