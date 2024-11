Snällhet – nyckeln till Visionites framgång

Entreprenören Mattias Matssons ledarskapsfilosofi kan sammanfattas i ett ord: snällhet.

”Det är en egenskap som alltid har värderats lågt, och i min värld är det absurt”, säger han till Kollega.

Filosofin har tagit Mattson långt. Han har byggt upp en framgångsrika företag med fokus på just stark företagskultur och driver i dag driver Visionite. It-konsultbolaget har inte bara utnämnts till Årets bästa arbetsplats, utan är även en av finalisterna i EY Entrepreneur of the Year.

Ska må bra

Med sina rötter inom event- och bemanningsbranschen lärde sig entreprenören tidigt vikten av ett gott kundbemötande.

Ha med dig de bästa människorna på resan

Erfarenheterna har han sedan tagit med sig när han utvidgat ledarskapsfilosofin gentemot sina anställda. Snäll handlar inte bara om vänlighet, utan även tydlig kommunikation och en trivsam arbetsmiljö.

”Vi bygger en kultur där människor verkligen ska må bra och vilja stanna länge”, säger Mattson till Realtid.

