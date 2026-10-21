Advokatbyråns sponsoravtal bröt mot lång tradition – har gett utdelning

Den brittiska advokatbyrån Hill Dickinson har gjort en rejäl satsning genom att sponsra Evertons nya fotbollsstadion.

Även om sådana sponsoravtal i sig har blivit en vanlig företeelse är det desto mer sällsynt i advokatbranschen.

Satsningen har dock fallit väl ut, enligt experter, som pekar på en rejält ökad omsättning.

Växlar upp i London

Byrån har samtidigt växlat upp sin expansion i London och breddat verksamheten mot företagsjuridik.

Hill Dickinson tecknade förra året ett avtal om namnrättigheterna till Evertons nya stadion vid vattnet i Liverpool.

Affären uppges vara värd omkring tio miljoner pund per år och innebär att advokatbyråns namn exponeras för fotbollspublik under Premier League-säsongen, skriver CityAM.

Advokatbyråer brukar traditionellt vara försiktiga med marknadsföring.

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