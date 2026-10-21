Tio miljoner pund per år. Så mycket betalar den anrika advokatfirman Hill Dickinson för att ge sitt namn åt Evertons hemmaarena i en sällsynt deal.
Advokatbyråns sponsoravtal bröt mot lång tradition – har gett utdelning
Den brittiska advokatbyrån Hill Dickinson har gjort en rejäl satsning genom att sponsra Evertons nya fotbollsstadion.
Även om sådana sponsoravtal i sig har blivit en vanlig företeelse är det desto mer sällsynt i advokatbranschen.
Satsningen har dock fallit väl ut, enligt experter, som pekar på en rejält ökad omsättning.
Växlar upp i London
Byrån har samtidigt växlat upp sin expansion i London och breddat verksamheten mot företagsjuridik.
Hill Dickinson tecknade förra året ett avtal om namnrättigheterna till Evertons nya stadion vid vattnet i Liverpool.
Affären uppges vara värd omkring tio miljoner pund per år och innebär att advokatbyråns namn exponeras för fotbollspublik under Premier League-säsongen, skriver CityAM.
Advokatbyråer brukar traditionellt vara försiktiga med marknadsföring.
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Satsar särskilt på sportjuridik
Avtalet har dock gett Hill Dickinson en mer framträdande position utanför de traditionella juridiska kretsarna och bidragit till att stärka byråns profil inom sportsektorn.
Som en följd av satsningen har Hill Dickinson lanserat en särskild verksamhet för sportjuridik. Den leds av Richard Bush, som rekryterats från konkurrenten Bird & Bird.
Målet är att samla byråns befintliga uppdrag inom idrott och utveckla verksamheten i takt med att efterfrågan på juridiska tjänster inom sport ökar.
Hill Dickinson redovisade en omsättning på 172,1 miljoner pund för räkenskapsåret 2025.
Det motsvarar en ökning med mer än 30 procent jämfört med två år tidigare. Under det senaste året uppges omsättningen ha stigit med 18 procent.
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Över 200 år gammalt
Byrån har samtidigt förstärkt organisationen. Under det senaste avslutade räkenskapsåret tillkom 17 delägare.
Ytterligare tolv anslöt under de första fyra månaderna av det innevarande räkenskapsåret, och fem nya delägare väntades tillkomma under de följande två månaderna.
Hill Dickinson har en historia på 216 år och har traditionellt varit förknippad med sjöfartsjuridik.
Verksamheten har emellertid breddats mot bland annat bank, fastigheter, arbetsrätt och företagstjänster. Dessa områden står nu för en stor del av intäkterna.
Londonkontoret har blivit en central del av expansionen. Kontoret har omkring 250 medarbetare efter att ha vuxit med 20 personer under förra året. Omsättningen uppgår till drygt 60 miljoner pund, vilket gör det till byråns största kontor sett till intäkter.
Samtidigt behåller Hill Dickinson sin närvaro inom sjöfartsjuridik och yachtjuridik, med verksamhet i London och Monaco.
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