28 jan. 2026

Realtid
JUST NU:

Silver- och guldpriset: "Rekylen slår hårdast mot pappersprodukter"

Realtid.se
IT & tech

Ubers storsatsning – går in i bolag för självkörande bilar

uber
Samarbetet mellan Uber och Waabi är tänkt att ta steg närmare robotaxi. (Foto: Richard Drew/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 28 jan. 2026Publicerad: 28 jan. 2026

En halv miljard dollar. Så mycket har Uber bestämt sig för att investera i Waabi, en start-up för självkörande bilar.

ANNONS
ANNONS
Facebook
Twitter
LinkedIn

Mest läst i kategorin

Uber har sedan länge intresserat sig för självkörande taxibilar.

Nu steppar man upp det genom att investera upp till 500 miljoner dollar i det kanadensiska bolaget Waabi.

Investeringen sker genom deltagande i Waabis senaste finansieringsrunda, där Uber skjuter till 250 miljoner dollar.

Värderas till tre miljarder dollar

Ytterligare 250 miljoner dollar är villkorade och ska användas för att stödja Waabis expansion mot robotaxi-marknaden, skriver Financial Times.

Finansieringsrundan värderar Waabi till cirka tre miljarder dollar.

Bolaget grundades 2021 i Toronto och har utvecklat självkörande teknik som kan anpassas till flera typer av fordon.

Kommer att använda Uber-plattformen

ANNONS

Fokus har hittills legat på lastbilar, men strategin breddas nu mot persontransporter.

Uber och Waabi siktar på att på sikt sätta minst 25 000 fordon med Waabis sensorteknik i trafik via Ubers plattform.

Någon biltillverkare är ännu inte offentlig, men ett avtal väntas inom de närmaste månaderna.

Affären är ytterligare ett steg i Ubers partnerskapsbaserade strategi inom autonoma fordon, där bolaget redan samarbetar med aktörer som Waymo, Baidu och Nuro.

Läs mer från Realtid - vårt nyhetsbrev är kostnadsfritt:
Självkörande bilarUberUSA
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

Senaste lediga jobben

ANNONS
ANNONS
ANNONS
ANNONS