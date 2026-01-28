En halv miljard dollar. Så mycket har Uber bestämt sig för att investera i Waabi, en start-up för självkörande bilar.
Ubers storsatsning – går in i bolag för självkörande bilar
Uber har sedan länge intresserat sig för självkörande taxibilar.
Nu steppar man upp det genom att investera upp till 500 miljoner dollar i det kanadensiska bolaget Waabi.
Investeringen sker genom deltagande i Waabis senaste finansieringsrunda, där Uber skjuter till 250 miljoner dollar.
Värderas till tre miljarder dollar
Ytterligare 250 miljoner dollar är villkorade och ska användas för att stödja Waabis expansion mot robotaxi-marknaden, skriver Financial Times.
Finansieringsrundan värderar Waabi till cirka tre miljarder dollar.
Bolaget grundades 2021 i Toronto och har utvecklat självkörande teknik som kan anpassas till flera typer av fordon.
Kommer att använda Uber-plattformen
Fokus har hittills legat på lastbilar, men strategin breddas nu mot persontransporter.
Uber och Waabi siktar på att på sikt sätta minst 25 000 fordon med Waabis sensorteknik i trafik via Ubers plattform.
Någon biltillverkare är ännu inte offentlig, men ett avtal väntas inom de närmaste månaderna.
Affären är ytterligare ett steg i Ubers partnerskapsbaserade strategi inom autonoma fordon, där bolaget redan samarbetar med aktörer som Waymo, Baidu och Nuro.