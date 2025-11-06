Jättestadens besökare ska få åka flygtaxi – för bara några hundra

Flygtaxi har varit en affärsmodell på idéstadiet i flera år – men nu kan den vara på väg att bli verklighet.

Den kinesiska flygtaxiutvecklaren EHang planerar nämligen att inom tre år starta kommersiella transporter mellan större flygplatser och stadskärnor i Kina.

Bolaget räknar med att priset för en resa ska ligga mellan motsvarande 270 och 400 kronor, skriver Financial Times.

Kan bli ekonomi i det

EHang blev tidigare i år det första företaget i världen att få godkännande från Kinas luftfartsmyndighet för kommersiell drift av eldrivna vertikalstartande farkoster utan pilot, så kallade eVTOL.

Tillståndet gäller inledningsvis enbart rundflygningar som startar och slutar på samma plats, exempelvis i Guangzhou och Hefei.

Bolaget ser dock snabba framsteg framför sig i takt med att den kinesiska regeringen prioriterar utvecklingen av den så kallade ”låghöjdsekonomin” – all aktivitet i luftrummet under 1 000 meter.

Myndigheterna har inrättat ett nationellt departement för drönarindustrin och investerat miljardbelopp i infrastruktur för att främja sektorn, som ses som en framtida tillväxtmotor, enligt Invest in China.