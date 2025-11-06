Realtid
Jättestadens besökare ska få åka flygtaxi – för bara några hundra

ehang
Xpeng, ett annat kinesiskt bolag, har testat sina flygande taxibilar i Dubai, men det är i Shanghai som servicen lär rullas ut först. (Foto: Kamran Jebreili/AP/TT).
Johannes Stenlund
Johannes Stenlund
Uppdaterad: 06 nov. 2025Publicerad: 06 nov. 2025

Inom tre år ska det gå att ta en elektrisk flygtaxi från Shanghais flygplats till centrum. Det är den kinesiska utvecklaren EHangs ambitiösa plan.

Flygtaxi har varit en affärsmodell på idéstadiet i flera år – men nu kan den vara på väg att bli verklighet.

Den kinesiska flygtaxiutvecklaren EHang planerar nämligen att inom tre år starta kommersiella transporter mellan större flygplatser och stadskärnor i Kina.

Bolaget räknar med att priset för en resa ska ligga mellan motsvarande 270 och 400 kronor, skriver Financial Times.

Kan bli ekonomi i det

EHang blev tidigare i år det första företaget i världen att få godkännande från Kinas luftfartsmyndighet för kommersiell drift av eldrivna vertikalstartande farkoster utan pilot, så kallade eVTOL.

Tillståndet gäller inledningsvis enbart rundflygningar som startar och slutar på samma plats, exempelvis i Guangzhou och Hefei.

Bolaget ser dock snabba framsteg framför sig i takt med att den kinesiska regeringen prioriterar utvecklingen av den så kallade ”låghöjdsekonomin” – all aktivitet i luftrummet under 1 000 meter.

Myndigheterna har inrättat ett nationellt departement för drönarindustrin och investerat miljardbelopp i infrastruktur för att främja sektorn, som ses som en framtida tillväxtmotor, enligt Invest in China.

Vill vara först på marknaden

EHang hoppas dra nytta av sin fördel som första aktör på en strikt reglerad marknad.

Företagets tvåsitsiga modell EH216-S är helt elektrisk och kan flyga upp till 35 kilometer, tillräckligt för korta innerstadsresor men ännu för begränsat för att nå centrala Guangzhou från stadens huvudflygplats.

Företaget utvecklar samtidigt mjukvara för att hantera stora flottor av drönare i tät trafik.

Vill ha många i luften

EHang ser möjligheten att förvandla tidskrävande bilresor till korta flygturer. En sträcka som i Shanghai kan ta en timme med bil väntas kunna klaras på tolv minuter i luften.

Det kan därför bli gott om svävande taxibilar i Shanghais luftrum.

”I den här staden kan vi föreställa oss hundratals eller till och med fler än så – tusentals – samtidigt”, säger Conor Yang, som är finansdirektör på EHang.

Kina har tagit sig förbi konkurrenterna

Kinas satsning på elflyg och drönarteknik har gett landets företag ett försprång framför amerikanska och europeiska konkurrenter, där flera aktörer dragits med ekonomiska problem och regulatoriska hinder.

Förutom EHang väntas bland andra AutoFlight och elbilstillverkaren Xpeng snart få tillstånd att massproducera egna modeller.

Analytiker bedömer därför att Kina kan bli det första landet med en fungerande marknad för flygtaxi mellan flygplatser och stadskärnor.

Johannes Stenlund
Johannes Stenlund

Journalist med fokus på ekonomi och näringslivsfrågor.

