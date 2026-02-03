Husrannsakan på X-kontor – Musk kallas till förhör

I ett år har Elon Musks sociala medieplattform X utretts av franska myndigheter.

Nu har pklagarmyndigheten i Paris har genomfört husrannsakningar på X:s lokalkontor i Frankrike.

Insatsen leds av åklagarens cyberbrottsenhet med stöd av Europol samt den franska polisens nationella cyberbrottsavdelning.

Förra X-vd:n till förhör

Åtgärden sker inom ramen för en utredning som inleddes i januari 2025 och som rör misstänkta oegentligheter kopplade till plattformens algoritmer och styrning, skriver Euronews.

Som en del av processen har Elon Musk och X:s tidigare vd Linda Yaccarino kallats till förhör i april.

Bakgrunden till utredningen är anmälningar från bland annat en fransk parlamentsledamot och en högt uppsatt cybersäkerhetstjänsteman.

Grok under luppen

ANNONS

De har hävdat att förändringar i X:s algoritmer lett till snedvridning av innehåll, förstärkt politisk polarisering och misstänkt utländsk påverkan.

Utredningen har senare breddats till att även omfatta X:s AI-baserade chattbot Grok.

Myndigheterna granskar uppgifter om att chatboten spridit innehåll som rör förintelseförnekelse samt sexuellt manipulerade bilder.

Samtidigt meddelade Paris åklagarmyndighet att den upphör med sin närvaro på X och i stället kommer att kommunicera via andra sociala plattformar.