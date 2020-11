Ilja Batljan och familjen Lundin nya storägare i Hexicon

Teknikföretaget Hexicon, sspecialist inom havsbaserad vindkraft, har tagit in 122 miljoner kronor via en nyemission. Ilja Batljan och familjen Lundins investmentbolag har båda gått in som nya storägaren i Hexicon, aviserar bolaget. Hexicon har bland annat ett samarbetsavtal med energibolaget Shell i Sydkorea. Andra marknader som står på tur för bolagets expansion är Skottland och Portugal.