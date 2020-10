Greenbriar investerar 500 miljoner dollar i Uber Freight via riktad nyemission

Riskkapitalbolaget Greenbriar tar in en andel i taxiplattformsbolaget Ubers fraktenhet Uber Freight via en riktad emission. Uber tar in 500 miljoner dollar till en värdering av Uber Freight om 3,3 miljarder dollar, rapporterar Nyhetsbryrån Direkt. Det nya kapitalet ska använsdas till att skala upp fraktplattformen.