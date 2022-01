Veckans affärslunchindex: 90-talsklassiker återuppstår i modern kostym

Calle P

TOTALBETYG 4,6 av 5

1. Service 4,85

Servicen är helt suverän. Trevligt och snabbt. Effektivt på det där sättet som vi på Realtids lunchindex uppskattar. Någon där som fixar utan att det tar för mycket plats. Vi får lite hjälp med beställningen eftersom vi tyckte att många rätter såg goda ut. Det är trevligt när servitörer vågar säga vad de tycker och lyssnar in vad man verkar vara för typ av gäst. Det är kallt och vi får en liten soppa i en kopp när vi kommer. Notan kommer snabbt och effektivt. Här känns det som att det finns mycket vana av affärslunchare. Topp-betyg!

2. Läge, miljö 4,46

Calle P är byggt i en avlång form och liksom smyger sig in i Berzeli Park. Det här med att det så smalt gör att man nästan känner det som att man sitter ute i parken. Det känns rätt intimt och eftersom det bara är två bord i rad så sitter man avskilt. Detta är ett bra ställe för en diskussion som kräver lite fokus och inte för många öron. När det inte är så många gäster där så kanske det inte är lika privat. Under lunchen blir det allt som oftast fullt och restaurangen har ju inte så många platser, så boka är en rekommendation. Läget är centralt, men ändå lite off eftersom det egentligen är närmast shoppingkvarteren. Utsikten är ju fin då det ligger i en park med vattnet en bit bort, även om du kanske inte tänker på det när du sitter där. Det är fint inrett och den smala formen ger ett härligt ljus (extra plus för oss som matfotograferar). Bra betyg här också.

3. Mat 4,09

Maten är modernt klassisk i modern stil. Den är verkligen specialiserad för lunch och menyn är noga utmejslad. Plus för att det finns snacks där en av dem är ostron. En av oss tog två förrätter och den andra en pasta.

Förrätterna var väldigt goda och kunde räcka som en mindre lunch. Laxen med citronyoghurt, grapefrukt, korianderolja och bröd rostat i chili nådde oanade höjder. Det fanns en tartar att beställa både som förrätt och huvudrätt och den var också klassiskt god med mycket ost.

Kanske en något manligt inriktad, meny men detta kan säkerligen förklaras av publiken. Här finns den självklara Steak minute med vitlökssmör, pommes och tomatsallad och den hade vi tagit om det varit bea istället för vitlökssmör.

Detta med vitlök på lunchen har vi diskuterat, det måste undvikas. Månne att brödkorgen var lite trist, smöret var supergott. Uppvägs av den lilla soppan.

Hållbarhetsplus för ett långkok samt några bra klimatkrigare som blåmusslor och tupp på menyn.

Huvudrätten som rekommenderades var en pasta cacai e pepe som är hemgjord. Och pastan i sig är fantastisk, men för oss blev det för fett utan smak och struktur. Kanske kommer den med tomat också? Som sig bör för alla 90-talsnostalgiker finns förutom glas Champagne på förslag två fina drinkar. Det var inte den dagen för oss, men pluspoäng. Extra plus, som vi tidigare lyft fram, var en chokladbit till kaffet.

4. Paraphinelia 5,0

De vackert styrkta servetterna och de gröna borden var fina att fota. Restaurangens lite Shakermässiga inredning där det finns fack överallt är snyggt att studera. Besticken därtill. Lilla soppan och chokladbitarna fick vara paraphenelia denna gång.

5. Pris 4,75

Det är ju en kvällsmeny, så det blir något dyrt men i och med att det finns många val så täcker man in för alla plånböcker. Det är så trevligt och hög kvalitet på så få bord att prisnivån får tyckas vara mycket bra.