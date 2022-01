Kullabergs viner – med svensk arom

Före jul deltog jag på en vinprovning på Magnusson Fine Wine med Kullabergs vingård. Deltog gjorde också Mikael Mölstad som skrivit mycket om den växande svenska vinbranschen. Svenska viner är generellt otroligt spännande även om det finns en lång väg att gå. Med klimatförändringarna kommer högkvalitativ vinodling kunna göras längre norrut och med det svenska växande intresset för mat och vin är det inte konstigt att så mycket händer.

Kullabergs vingård ligger vid foten av det klippiga Kullaberg i nordvästra Skåne. Kulla och Bjäre är verkliga toppendestinationer för att odla vin, det förstår man om man varit där. Bördig mark, kullar och varierande landskap samt fuktigheten från havets vindar. Vingården är i dagsläget på 14 hektar.

Vin tar ju lång tid att odla, vinerna från de äldsta vinstockarna Vielle Vignes är som bekant de bästa. Så det tar väl en del tid innan Sverige uppnår någon topp. Här har vi i alla fall en odlare som är utbildad i både Frankrike och Tyskland.

För det mesta väljer svenska vinbönder nya sorter som är framtagna dels för att tåla mer kyla, dels för att stå emot sjukdomar bättre. De vita druvsorter som odlas är Souvignier Gris, Solaris, Muscaris, Donauriesling, Madeleine Auvervigne, Auxerrois & Johanniter. De blå druvsorterna är Rondo, Regent, Pinot Nova, Cabernet Noir & Spätburgunder. Förutom vin produceras även torr äppelcider samt ädeldestillat av druvrester och andra frukter och bär. Här gör man vitt vin, rött vin, orange vin och även en liten produktion mousserande.

Kullaberg har vunnit många priser, bland annat det Årets Skånska Vinpris 2020 med motiveringen: "Kullabergs Vingård har ritat om världens vinkarta. Vinodlingens nordgräns går numera i nordvästra Skåne. På ”Chateau Kullaberg” växer ett vinunder i den skånska myllan, ett vinunder som slår konnässörer med häpnad och som har krönts med utmärkelser vid stora internationella vintävlingar.”

Norden har också en fördel faktiskt med kallare höst och långa sommarkvällar när det närmar sig skörd. Jordarna består av sand och lera som vilar på den lokala bergarten Kullait.

Vinerna lanseras i säsong och brukar sälja slut relativt fort. Vi fick prova en rad viner där jag tycker att två stod ut. Ett orangevin som var fantastiskt gott och även det fatlagrade Immelen som finns på vissa utvalda Systembolag.

Årets Skåneturné kommer att omfatta denna vingård, det är helt klart.

Detta vin var verkligen en upplevelse, och hade jag inte vetat att det var svenskt så hade jag aldrig gissat detta i ett blindtest. Enligt Kullabergs vinmakare Felix G Åhrberg som arbetat i både Tyskland och Frankrike så vill man göra viner av internationell klass. Han tycker detta är spännande eftersom han får experimentera mer, det finns inte samma tradition här. Han jämför med matlagning där man kan ändra receptet direkt. Med vin får man prova och sen blir det som det blir, varje år är ju unikt och de beslut som tas går inte att ändra i efterhand... intressant aspekt på vinmakeri.

Kullaberg har också anlitat flera internationella vinkonsulter. Året 2020 började odlingssäsongen med en kall och torr vår för att under sensommaren och hösten övergå till något soligare klimat. Man valde att hålla ner mängden druvor per stock för att höja kvaliteten. Man skördade i första halvan av oktober och plockade olika druvsorter från olika odlingslägen. De bästa batcherna väljs för Immelen och de går sedan upp på batonage och blev ett stort och fylligt vin med ett brett spektrum av flera olika nyanser. Det har legat först på ståltank, sedan på ekfat och dessutom på jästfällningen. Jag upplevede äpplen och persika. Avslutningen var nästan lite åt fiskhållet såsom en Muscadet Sèvre et Maine sur Lie och med stark aprikos. Parat med fatkaraktären var detta ett av det bättre vinerna jag smakat på länge.

Jag skulle dricka detta vin till januaris fina skaldjur, exempelvis en rätt med brynt smör, havskräfta och blodgrape...

Immelen är även ett uppskattat vin av Madeleine Stenwreth, Master of Wine:



”Immelen was a real eye opener for me! A wine from the Nordics which makes a confident statement of what this emerging, seriously cool climate region is capable of and where the sum is greater than its parts. As much as it is aromatics driven with a pretty elderflower lift, it shows a lovely flinty edge which gives it a bit of attitude which harmonises nicely with its textural qualities. A really clever wine. “

Produktnummer: 93147

Pris: 469 kr

Gyllenrod.png Gylleröd 2020

Orange vin på druvan Souvignier Gris skördat i mitten av oktober. Jäsning med skalkontant i tjugo dagar och därefter mognad på fransk ek i fyra månader. Lång skalkontakt ger struktur, färg samt fyllig munkänsla. Det här vinet är synnerligen spännande och alla runt bordet är mycket imponerade. Orangevin är en ökande trend och är ju enligt vinhistorien den första typen av vin. Jag har länge haft orangevin i restaurangen och det är alltid lika roligt att servera det till maträtter med lite beska såsom exempelvis tomater eller andra lite mer djupa grönsaker.

Detta vin finns endast i restaurangsortimentet.