Jimmi Eriksson – en tävlingsmaskin som vinner allt

Kroppkaka, kantareller, champagne ost och krondill. Det känns väldigt naturligt gott eller hur? Det vegetariska bidraget som gjorde att han valdes till nästa års representatnt för Sverige i Bocuse d'Or. Jag har haft tillfälle att smaka Jimmis mat flera gånger och jag har faktiskt också arbetat ett par gånger med honom i köket då han arbetade hos Pontus Catering för många år sedan. Det är en av våra mest smaksäkra kockar. Allt han gör blir perfekt och vackert. Det är det många som klarar, men Jimmi sätter alltid det lilla extra i smak. Maten han lagar blir alltid otroligt god och kombinationerna inte galna utan naturligt goda.

Jimmi är väldigt down to earth trots att han vunnit det mesta som går att vinna. Men skenet bedrar, förstås krävs det en enorm noggrannhet för att vinna alla dessa tävlingar. Det är en tid och energi som läggs ned där det knappt går att föreställa sig hur mycket varje detalj måste slipas på. Ett yrkesval inte alla hade klarat. Han är en tydligt tävlingskock som har tävlat sig igenom sin karriär. Det gör honom kanske bättre än någon annan på att just tävla då han inte driver en restaurang till vardags med allt vad det innebär. Han är för närvarande kreativ ledare på Stadshuskällaren.

Jimmi Eriksson har titeln Årets Kock 2016, han har tagit guld i Nordiska Mästerskapen och guld i Global Chef Challenge. Han har flera års erfarenhet som lagkapten för kocklandslaget. Kocklandslaget tävlar i lag för Sverige i Culinary World Cup och Culinary Olympics. Ja, finns något mer att vinna? Jo, Bocuse d'Or.

Jag ser fram emot att följa Jimmi i hans färd mot Bocuse d'Or. Sverige har vunnit tävlingen en gång och det var när Mattias Dahlgren vann 1997 och ett stort antal kockar har tagit silver för Sverige. I år kom Sebastian Gibrand på femte plats och här steppade Frankrike fram igen trots nordisk dominans de senaste åren. Sverige vann dock kategoring Take Away med sin vackra tomaträtt jag tidigare skrivit om.

Första tävling för Jimmi Eriksson i nya rollen blir i den europeiska kvaltävlingen i Budapest i mars.

–Vilken dröm, vilken final. Det här är otroligt stort. Jag kommer att dedikera all min tid till att ge mitt allra bästa och lära från aigella fantastiska kockar och experter som är en del av den svenska satsningen i Bocuse d’Or, säger Jimmi Eriksson.