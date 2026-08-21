Fastighetspriserna vänder – men bara på rätt adress

Bilden bekräftas av fastighetsrådgivaren Svefa, som i sin senaste marknadsrapport beskriver hur skillnaderna mellan segment och geografi ökar.

”Det är inte längre en marknad. Skillnaderna mellan rätt och fel läge och rätt och fel fastighet ökar tydligt”, säger Jan Tärnell, affärsområdeschef på Svefa Värdering & Analys.

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Tudelningen syns tydligt i avkastningskraven. I Stockholms innerstad föll Fabeges avkastningskrav till 4,09 procent, medan det i Solna låg kvar på 4,82 procent, skriver Placera.

Ett lägre krav innebär ett högre värde på samma hyra. Hufvudstaden bokför sina Stockholmsfastigheter till mellan 3,7 och 4,2 procent, medan Göteborg, tyngt av ett stort utbud nyproducerade kontor, ligger på 4,7 till 5 procent.

Nedskrivningarna har upphört

Nedskrivningarna har i praktiken upphört. Hufvudstaden skrev upp beståndet med 121 miljoner kronor under halvåret, mot en nedskrivning på 247 miljoner samma period i fjol.

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Bolagets vakansgrad sjönk till 4,7 procent från 6,9 procent, och resultatet efter skatt mer än fördubblades till 593 miljoner kronor.

Uppskrivningarna drivs nu av högre hyror snarare än av lägre avkastningskrav – en långsammare men mer uthållig motor.