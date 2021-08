Få reseskador tar If mot nya höjder

Under det första halvåret var Ifs totalkostnadsprocent 81,1 procent. Den starka totalkostnadsprocenten delvis är ett resultat av förändrade resmönster till följd av pandemin. Så pass att det låga antalet reseskador stärker totalkostnadsprocenten med ungefär 3 procentenheter. Särskilt i Sverige har det varit mindre trafik på vägarna. Det framgår av ett pressmeddelande.

Totalkostnadsprocenten för andra kvartalet 2021 är 80,7 (80,5 procent under andra kvartalet 2020). För första halvåret 2021 är totalkostnadsprocenten 81,1 (82,1 procent 2020). Det tekniska resultatet för kvartalet kommer in på 2 356 miljoner kronor (2 316) och för första halvåret 4 549 (4 239).

– Vi har aldrig haft en tillväxt på 7,2 procent under ett kvartal tidigare, så jag är förstås mycket nöjd med det, säger Ifs koncernchef Morten Thorsrud i en skriftlig presskommentar.

Premieinkomsten under andra kvartalet var 12 622 miljoner kronor (11 867) och för första halvåret var koncernens premieinkomst 30 851 miljoner kronor (30 347).

Investeringsresultatet ger en vinst för andra kvartalet på 909 miljoner kronor (536) och för första halvåret 1 481 (148).

Intäkterna på den svenska marknaden ökar under första halvåret med 6,8 procent och ökningen är jämnt fördelad på kundtillväxt och prisjusteringar.

If rapporterar en premieinkomst under Q2 på 5 238 miljoner kronor (4 864 miljoner kronor under Q2 2020). För första halvåret var premieinkomsten i Sverige 10 526 miljoner kronpr (9 939).

Det tekniska resultatet för kvartalet kom in på 1 014 miljoner kronor (1 193 MSEK Q2 2020) och för första halvåret 2 060 (2 362).

Totalkostnadsprocenten var 76,0 under andra kvartalet (70,8) och 75,3 (70,9) för första halvåret.

Under första halvåret ökade försäljningen av nya bilar i Norden med 25 procent, och allra bäst gick försäljningen i Norge och Sverige – vilket gynnar If som nu har en marknadsandel på 26 procent för nybilsförsäkringar i Norden.