"Ekonomi - Nuders chans att komma tillbaka"

Nu lämnar Pär Nuder ordförande- och styrelseuppdrag i Tredje AP-fonden, Fabege och AMF. Det sägs vara frivilligt – men Pär Nuder har hittills inte gett några kommentarer om bakgrunden till varför han lämnar. Vad är din tolkning, slutar han frivilligt eller tvingas han att lämna?

– Det beror lite på hur man väljer att definiera frivilligheten. Jag tror med andra ord att det är precis lika frivilligt som när Gudfadern väser fram det klassiska ”I’ll give you an offer you can’t refuse”. Man kan naturligtvis säga nej, men då riskerar man så att säga att vakna upp med ett hästhuvud i sängen (känd scen i filmen Gudfadern, reds anm), eller som i det här fallet bli av med en styrelseplats den hårda vägen.

– Sedan kan jag tycka att det är lite ädelt att vilja framställa sig själv som den ansvarstagande parten genom att åtminstone i AMF-fallet motivera avgången med att den senaste tidens uppmärksamhet kring hans person inte får åsamka bolaget skada. Det var naturligtvis relevant när frågan briserade för en knapp vecka sedan, men idag känns argumentet som lite sent påkommet. Däremot är jag inte lika säker på att det fungerar.

Varför tror du att det talas så lite om vad Pär Nuder påstås ha gjort under VM-veckan i Åre. Han har uppträtt ”olämpligt”, men bestrider det bestämt. Borde inte ord så mot ord?

– I någon mening medgav ju Pär Nuder en viss skuld i Svenska Dagbladet då han erkände att han uppträtt berusat, men visst kan det tyckas märkligt att ingen lyckats klargöra omständigheterna bättre, men min uppfattning är att svenska ekonomijournalister fortfarande har lite problem att hantera frågor som tangerar det potentiellt snaskiga. Samtidigt är jag ganska övertygad om att det finns ett antal redaktörer som ändå försökt komma till botten med just den frågan.

Pär Nuder talade i början om ”maffiametoder” och en maktkamp i Skistar mellan bröderna Paulsson. Har den förklaringen någon trovärdighet nu när han väljer att lämna så många andra uppdrag?

– Det här är egentligen det som jag tycker är mest intressant. Även om jag är den förste att skriva under på att människor har en tendens att agera irrationellt i en krissituation så är det märkligt att en person med hans bakgrund och erfarenheter från politiken, kastar ur sig något som så enkelt går att skjuta ned från respektive ägarfamilj. Det är klart att hans argumentation skadades när Skistar dementerade den uppgiften, men spiken i kistan vad gäller trovärdighet var nog ändå uppgiften om att han redan 2017 tvingades lämna styrelsen för Bergmancenter av liknande orsaker. Efter det var uppförsbacken hyfsat brant, för att uttrycka sig milt.

Anders Borg, även det en före detta finansminister, var för något år sedan med om en liknande skandal. Hans rykte och anseende verkar ha hämtat sig bra. Kan även Pär Nuder ta sig tillbaka till näringslivets finaste poster?

– Tillåt mig först att förundras över det faktum att vi nu har två före detta finansministrar som fått lämna styrelseuppdrag på grund av olämpligt beteende. Det måste väl ändå vara något slags världsrekord? Men det är klart att även Pär Nuder har möjligheten till en comeback om han fokuserar på det han är omvittnat bra på – det vill säga ekonomi. Trots den här historien är det många som konstaterat att det är en person som är ytterst kompetent.