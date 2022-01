Dieselpriset uppe på ny rekordnivå 

Prishöjningen kan jämföras med att motsvarande pris för diesel var cirka 19 kronor per liter i slutet av december. Det kostar nu 1 076 kronor att tanka 50 liter av diesel, mot cirka 950 kronor för en månad sedan.



Även bensinpriset höjs med 15 öre till rekordhöga 19,04 kronor per liter för 95-oktanig bensin.



Priserna på biodrivmedel (HV100) och etanol (E85) höjs samtidigt med 20 öre per liter, till 25,57 kronor per liter respektive 15,99 kronor.