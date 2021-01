Concentric förvärvar amerikanska Allied Enterprises

Verksamheten köps för motsvarande 95,4 miljoner kronor i kontanter på skuldfri basis, enligt ett pressmeddelande.



"Concentric har regelbundet kommunicerat vår avsikt att förbättra och utöka vår tekniska kapacitet via förvärv och med detta mål i åtanke utgör Allied Enterprises ett viktigt strategiskt steg för Concentric. Vi har haft ett professionellt samarbete med Allied Enterprises under ett antal år och har varit imponerade av deras tekniska expertis inom transmissionspumpar", säger vd David Woolley i en kommentar.



Det beskrivs att förvärvet skapar betydande korsförsäljningsmöjligheter och det finns även synergier då de båda bolagen använder ett antal gemensamma komponenter och processer vid tillverkningen.



Allied Enterprises hade under 2019 en omsättning på 58,8 miljoner kronor.

Stefan Linnér

stefan.linner@finwire.se

Nyhetsbyrån Finwire