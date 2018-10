Collector Banks nya vd varnades för grova kränkningar på SHB

Bank Collector Banks nya vd Martin Nossman, som lämnade Handelsbanken under fjolåret, har tidigare fått en skriftlig varning, omplacerats och mist sitt personalansvar på Handelsbanken Capital Markets, rapporterar Dagens Industri.

Orsaken, enligt tidningen, var återkommande trakasserier och kränkningar av anställda.

”Jag vet att jag körde hårt med folk. Ibland för hårt”, säger Martin Nossman till Di.

Han bekräftar för tidningen att han fått en skriftlig varning. Han uppger även att det generellt var en grabbig stämning på Markets där även han bidrog. Han har tänkt mycket på detta sedan dess och ”det är verkligen inget jag är stolt över i dag”.

Collectors styrelseordförande Lena Apler kände ej Martin Nossmans skriftliga varning när tidningen når henne.

Rekordår i lönsamhet för Sveriges småföretagare

Konjunktur Lönsamheten i Sveriges småföretag fortsätter att öka och 2018 spås bli ett rekordår, detta visar en rapport från LRF Konsult som Fplus tagit del av. Lönsamheten väntas i genomsnitt öka med 1,5 procentenheter till 17 procent 2018. Ett starkt konjunkturläge och fortsatta satsningar på digitalisering är faktorer som påverkat den goda utvecklingen, enligt rapporten. Även statliga åtgärder som ROT- och RUT-avdraget bedöms ha betydelse för småföretagens resultat, enligt rapporten.

66 svenska företag under lupp

Juridik Datainspektionen utreder just nu 66 svenska företag, myndigheter och fackförbund som nu kan hotas av GDPR-böter, enligt Breakit. Med på listan finns bland annat Svealandstrafiken, My Beat, Telia Sonera Sverige och Brandmännens riksförbund.

Näringslivsprofiler vill snabba på digitaliseringen

Fintech Den digitala omställningen i Sverige går för långsamt, hävdar flera näringslivsprofiler däribland SEB:s ordförande Marcus Wallenberg, Martin Lundstedt, vd och koncernchef för AB Volvo, Caroline Berg, ordförande för Axel Johnson och TCO:s ordförande Eva Nordmark. De drar därför igång Forum för Omställning, skriver de i SvD Debatt.

Miljardvärdering för mjukvarubolag på väg mot börsen

Börs Mjukvarubolaget Lime Technologies, som utvecklar dataprogram för kundrelationshantering (CRM), siktar på en notering på Stockholmsbörsens huvudlista före årsskiftet. Enligt Dagens Industri kan värderingen kan landa på över 1 miljard kronor. Där är Carnegie som leder arbetet med noteringen, där även SEB har en roll. Ägare är bland andra småbolagsfonden Swedbank Robur Ny Teknik och investeraren Martin Gren.

White & Case och Baker McKenzie på ansedd ranking

Juridik Nu presenterar Financial Times vinnarna av FT European Innivative Lawyers Awards 2018. Med på listan finns bland annat White & Case under kategorin ”Innovation in the rule of law and access to justice”, Linklaters kammade hem pris i kategorin ”Innovation in data, Knowledge and intelligence” och Baker McKenzie i kategorin”Innovation in new products and services”. För hela listan.

Lenovo rasade 23 procent

Börs Den kinesiska pc-jätten Lenovo rasade 23 procent på Hong Kong-börsen efter rapporter om att den kinesiska regimen spionerat på stora amerikanska bolag med hjälp av så kallade mikrochip, skriver CNBC. Även flera andra kinesiska tech-bolag drogs med i fallet på fredagsmorgonen, skriver Omni.

Klövern lägger bud på Agora

Fastigheter Klövern har lagt ett bud på Agora. En klar majoritet av Agoras ägare har accepterat budet som innehåller 60 procents premie mot börskursen, enligt Fastighetsvärlden. Aktieägarna i Agora erbjuds ett kontant vederlag om 30 kronor för varje A- och B-aktie samt 275 kronor för varje preferensaktie i Agora. Erbjudandet motsvarar en premie om 59,6 procent för A- och B-aktierna samt 6,6 procent för preferensaktier jämfört med senaste betalkurs den 4 oktober. Klövern planerar nu för att avyttra 13 av Agoras fastigheter som summerar drygt 130.000 kvm.