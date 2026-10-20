Wall Street köper skydd mot AI-krasch – handeln har fyrdubblats

Det rapporterar Financial Times. Enligt data från Morgan Stanley som tidningen hänvisar till omsattes i september i genomsnitt över 9 miljarder dollar i veckan i CDS-kontrakt kopplade till obligationer från Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom och Nvidia. I juli låg siffran under 2 miljarder dollar.

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En kreditswapp, eller CDS (credit default swap), fungerar som en försäkring. Köparen betalar en löpande premie och får ersättning om bolaget inte kan betala sina skulder. Ju högre premie, desto högre risk bedömer marknaden. Instrumentet fick stor uppmärksamhet under finanskrisen 2008.

Volymerna i det amerikanska CDS-indexet för företag har redan i år passerat hela fjolårets, enligt FT.

Rekordnivåer för techjättarna

Kostnaden för att försäkra sig har nått rekordnivåer för flera av de största bolagen. Femåriga CDS på Meta har stigit till 108 punkter, vilket innebär att det kostar 108 000 dollar per år att försäkra 10 miljoner dollar i skuld. För Nvidia ligger nivån på 101 punkter, också det ett rekord.

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Oracle, som lånat stort för att bygga datacenter åt OpenAI, noterades i måndags till 322 punkter. Vid årsskiftet var nivån 144. Bolagets kreditbetyg har redan sänkts till ett steg över skräpstatus.

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Även SpaceX syns i statistiken. Bolagets CDS handlades i början av veckan på rekordhöga 226 punkter, upp från 110 när kontrakten började handlas i slutet av juni.

Investerare handlar också CDS på bolag som levererar datorkraft till AI-utvecklare som OpenAI och Anthropic, eftersom sektorns finanser är tätt sammanflätade.

Enligt Bloomberg har CDS-priserna för Microsoft, Nvidia, Meta och Amazon stigit kraftigt sedan hösten 2025, i vissa fall mer än fördubblats.