Investerare rusar för att försäkra sig mot att AI-boomens skuldberg brister. Handeln med kreditswappar kopplade till teknikjättar som Oracle, Meta och Nvidia har mer än fyrdubblats sedan i somras.
Wall Street köper skydd mot AI-krasch – handeln har fyrdubblats
Det rapporterar Financial Times. Enligt data från Morgan Stanley som tidningen hänvisar till omsattes i september i genomsnitt över 9 miljarder dollar i veckan i CDS-kontrakt kopplade till obligationer från Oracle, SpaceX, Alphabet, Amazon, Meta, Broadcom och Nvidia. I juli låg siffran under 2 miljarder dollar.
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En kreditswapp, eller CDS (credit default swap), fungerar som en försäkring. Köparen betalar en löpande premie och får ersättning om bolaget inte kan betala sina skulder. Ju högre premie, desto högre risk bedömer marknaden. Instrumentet fick stor uppmärksamhet under finanskrisen 2008.
Volymerna i det amerikanska CDS-indexet för företag har redan i år passerat hela fjolårets, enligt FT.
Rekordnivåer för techjättarna
Kostnaden för att försäkra sig har nått rekordnivåer för flera av de största bolagen. Femåriga CDS på Meta har stigit till 108 punkter, vilket innebär att det kostar 108 000 dollar per år att försäkra 10 miljoner dollar i skuld. För Nvidia ligger nivån på 101 punkter, också det ett rekord.
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Oracle, som lånat stort för att bygga datacenter åt OpenAI, noterades i måndags till 322 punkter. Vid årsskiftet var nivån 144. Bolagets kreditbetyg har redan sänkts till ett steg över skräpstatus.
Även SpaceX syns i statistiken. Bolagets CDS handlades i början av veckan på rekordhöga 226 punkter, upp från 110 när kontrakten började handlas i slutet av juni.
Investerare handlar också CDS på bolag som levererar datorkraft till AI-utvecklare som OpenAI och Anthropic, eftersom sektorns finanser är tätt sammanflätade.
Enligt Bloomberg har CDS-priserna för Microsoft, Nvidia, Meta och Amazon stigit kraftigt sedan hösten 2025, i vissa fall mer än fördubblats.
Coreweave blir kanariefågeln
Hårdast drabbat är det amerikanska AI-molnbolaget Coreweave, som hyr ut datorkraft baserad på Nvidias chip. Förra torsdagen steg bolagets femåriga CDS över 1 100 punkter, enligt Reuters, som hänvisar till S&P Global Market Intelligence. Räntan på bolagets obligation med förfall 2031 steg som mest till 16 procent.
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Coreweave går med förlust och har skulder på närmare 50 miljarder dollar. Enligt Reuters beräkning motsvarar en CDS-nivå på 1 000 punkter en risk på 64 procent för betalningsinställelse inom fem år, jämfört med omkring 30 procent för ett år sedan.
”Coreweave håller snabbt på att bli kanariefågeln i kolgruvan för AI-handeln”, säger Kathleen Brooks, analyschef på XTB, till Reuters.
Aktien rasade 15 procent i onsdags förra veckan. Sedan årsskiftet är den ned omkring 10 procent, medan konkurrenten Nebius stigit med 114 procent.
Coreweaves vd Mike Intrator har beskrivit marknadens reaktion som irrationell i ett internt meddelande som Bloomberg tagit del av, rapporterar Finwire. Enligt honom räcker orderstocken mer än väl till för att täcka bolagets skulder.
Från kassaflöde till lån
Oron förstärks av högre amerikansk inflation än väntat och förväntningar om högre räntor. Det väcker frågor om hur snabbt AI-investeringarna kan ge vinst och om skuldtyngda bolag hinner generera avkastning för att klara stigande räntekostnader.
Broadcoms vd Hock Tan jämförde förra veckan investerarnas jakt på allt AI-relaterat med kasinospel, enligt Reuters.
Realtid har tidigare beskrivit hur AI-bolagen belånar sig maximalt, och hur flera bedömare ser stigande räntor som den möjliga avtryckaren för en krasch.
”När vi går in i en investeringscykel som finansieras med lån i stället för bara fritt kassaflöde måste vi i allt högre grad ta kreditmarknadens rörelser på allvar”, säger Jim Reid, strateg på Deutsche Bank, till Reuters.