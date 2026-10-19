Vinstvarningarna duggar tätt på börsen – företagens kostnader skenar

Vinstvarningarna från börsnoterade brittiska bolag har nått den högsta nivån på två år.

Under tredje kvartalet utfärdades 65 vinstvarningar, samtidigt som kriget i Mellanöstern driver upp företagens kostnader inför regeringens kommande budget.

Det visar en sammanställning från konsultföretaget EY-Parthenon, och den omfattar bolag noterade på Londonbörsen under de tre månaderna fram till slutet av september.

Har pressat upp lånekostnaderna

Den ökade osäkerheten har fått näringslivsföreträdare att kräva tillfälliga stödåtgärder för att mildra effekterna av stigande bränslepriser och energikostnader, skriver The Guardian.

Finansminister John Healey väntas presentera regeringens budget den 28 oktober och har lovat att ge hushåll och företag större ekonomiskt andrum.

Samtidigt är regeringens möjligheter att ingripa begränsade. Kriget har bidragit till att pressa upp statens lånekostnader, vilket ökar trycket på de offentliga finanserna.

Enligt EY-Parthenons sammanställning var förändrad politik och geopolitisk osäkerhet de vanligaste bakomliggande faktorerna i bolagens vinstvarningar.

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