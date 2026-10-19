Det är tuffa tider för många börsnoterade företag i Storbritannien. Vinstvarningarna är fler än på länge, och det är särskilt illa inom byggbranschen.
Vinstvarningarna duggar tätt på börsen – företagens kostnader skenar
Vinstvarningarna från börsnoterade brittiska bolag har nått den högsta nivån på två år.
Under tredje kvartalet utfärdades 65 vinstvarningar, samtidigt som kriget i Mellanöstern driver upp företagens kostnader inför regeringens kommande budget.
Det visar en sammanställning från konsultföretaget EY-Parthenon, och den omfattar bolag noterade på Londonbörsen under de tre månaderna fram till slutet av september.
Har pressat upp lånekostnaderna
Den ökade osäkerheten har fått näringslivsföreträdare att kräva tillfälliga stödåtgärder för att mildra effekterna av stigande bränslepriser och energikostnader, skriver The Guardian.
Finansminister John Healey väntas presentera regeringens budget den 28 oktober och har lovat att ge hushåll och företag större ekonomiskt andrum.
Samtidigt är regeringens möjligheter att ingripa begränsade. Kriget har bidragit till att pressa upp statens lånekostnader, vilket ökar trycket på de offentliga finanserna.
Enligt EY-Parthenons sammanställning var förändrad politik och geopolitisk osäkerhet de vanligaste bakomliggande faktorerna i bolagens vinstvarningar.
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Tufft i byggbranschen
Stigande kostnader angavs som den främsta orsaken i 35 procent av fallen, medan 38 procent uttryckligen hänvisade till effekterna av konflikten i Mellanöstern.
Nästan vart femte börsnoterat brittiskt bolag har utfärdat minst en vinstvarning under de senaste tolv månaderna.
Särskilt utsatt är sektorn för hushållsprodukter och byggande av bostäder. Brittiska byggbolag har hittills i år lämnat 14 vinstvarningar, fler än under finanskrisen 2008, då antalet uppgick till tio.
Även bostadsmarknaden visar tecken på press. Enligt bostadsplattformen Rightmove sjönk de brittiska bostadspriserna med 0,1 procent under de senaste tolv månaderna.
Samtidigt steg de genomsnittliga utgångspriserna för nytillkomna bostäder med 1 procent i oktober, till 371 015 pund.
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Högre räntor
Högre bolåneräntor riskerar att ytterligare dämpa efterfrågan. Den genomsnittliga räntan på tvååriga bundna bolån har stigit till 5,55 procent, jämfört med 5,29 procent föregående månad och 4,25 procent före USA:s och Israels attack mot Iran i februari.
Ränteuppgången innebär omkring 250 pund högre månatliga bolånebetalningar för ett nytt genomsnittligt lån.
Inför budgeten förbereder regeringen också åtgärder för mindre företag.
Enligt uppgifter i brittiska medier övervägs en höjning av gränsen för när småföretag börjar betala fastighetsskatt, från 12 000 till 18 000 pund. Åtgärden skulle kunna gynna bland annat butiker, kaféer, pubar och frisörer.
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