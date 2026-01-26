USA köper in sig i gruvbolag – aktien stiger

USA Rare Earth är ett amerikanskt gruvbolag som specialiserar på sällsynta jordartsmetaller.

Nu har bolaget meddelat att det amerikanska handelsdepartementet planerar att ta en ägarandel i företaget.

Det fick aktien att stiga snabbt på Nasdaq, även om den föll tillbaka något senare.

USA äga upp till 16 procent

Enligt en avsiktsförklaring ska myndigheten tillhandahålla ett lån på 1,3 miljarder dollar samt 277 miljoner dollar i direkt federalt stöd.

Som del av uppgörelsen ska USA Rare Earth emittera drygt 16 miljoner nya aktier och närmare 18 miljoner teckningsoptioner till handelsdepartementet, skriver CNBC.

Den amerikanska staten kan därmed få en ägarandel på mellan 8 och 16 procent, beroende på om optionerna utnyttjas.

Därutöver ska bolaget ta in 1,5 miljarder dollar från privata investerare.

Vill minska beroendet av Kina

Affären är en del av Donald Trumps strategi för att bygga upp en västerländsk försörjningskedja för sällsynta jordartsmetaller och minska beroendet av Kina.

Kapitalet ska bland annat användas till en magnetfabrik i Oklahoma och utveckling av en gruva i Texas.