Tysk-franskt ägaravtal kring försvarsföretag

De båda länderna har enats om att tillsammans leda företaget som har sitt huvudkontor i Nederländerna, enligt ett uttalande från de båda regeringarna.

Läs också:

25-åringar driver 100-miljonersfond – letar nordiska enhörningar

Försvarsföretag blir tysk-franskt

Tyskland har i helgen köpt 40 procent av aktierna i företaget från ägarfamiljen. Den franska staten äger sedan tidigare 50 procent av aktierna som nu är på väg att börsnoteras.

Affären värderar stridsvagnstillverkaren till mellan 15 och 18 miljarder euro, motsvarande 165-200 miljarder kronor.