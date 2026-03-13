"Tre timmar i säkerhetskontrollen" – kaos på flygplatser

Personalbrist skapar just nu stora problem på flera av USA:s flygplatser.

Långa köer i säkerhetskontrollerna har blivit allt vanligare efter att hundratals anställda lämnat sina arbeten när finansieringen till delar av den amerikanska statsapparaten stoppades.

Situationen hänger samman med att finansieringen till det amerikanska säkerhetsdepartementet, Department of Homeland Security, löpte ut efter en politisk låsning i Washington.

Kan bli långa väntetider

När budgeten tog slut i mitten av februari började effekterna snabbt märkas inom transportsäkerheten, skriver Dagens PS.

Säkerhetspersonal som ansvarar för kontrollerna på flygplatserna har i många fall tvingats arbeta utan lön, vilket har lett till ökande frånvaro och uppsägningar.

På flera flygplatser har frånvaron bland säkerhetskontrollanter stigit kraftigt. I vissa fall saknas upp till var femte anställd, vilket har skapat stora störningar i säkerhetsflödet.

Köerna ringlar nu långt ut i terminalerna och väntetiderna kan bli flera timmar, enligt CNBC.