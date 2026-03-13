En politisk konflikt gör att många anställda på amerikanska flygplatser har slutat gå till jobbet. Det har drabbat tusentals resenärer.
"Tre timmar i säkerhetskontrollen" – kaos på flygplatser
Personalbrist skapar just nu stora problem på flera av USA:s flygplatser.
Långa köer i säkerhetskontrollerna har blivit allt vanligare efter att hundratals anställda lämnat sina arbeten när finansieringen till delar av den amerikanska statsapparaten stoppades.
Situationen hänger samman med att finansieringen till det amerikanska säkerhetsdepartementet, Department of Homeland Security, löpte ut efter en politisk låsning i Washington.
Kan bli långa väntetider
När budgeten tog slut i mitten av februari började effekterna snabbt märkas inom transportsäkerheten, skriver Dagens PS.
Säkerhetspersonal som ansvarar för kontrollerna på flygplatserna har i många fall tvingats arbeta utan lön, vilket har lett till ökande frånvaro och uppsägningar.
På flera flygplatser har frånvaron bland säkerhetskontrollanter stigit kraftigt. I vissa fall saknas upp till var femte anställd, vilket har skapat stora störningar i säkerhetsflödet.
Köerna ringlar nu långt ut i terminalerna och väntetiderna kan bli flera timmar, enligt CNBC.
Behövt vänta i över tre timmar
I Houston har resenärer rapporterat väntetider på över tre timmar för att ta sig igenom säkerhetskontrollen.
Flygplatsledningen har därför uppmanat passagerare att anlända betydligt tidigare än normalt, i vissa fall upp till fyra timmar före avgång.
Liknande problem rapporteras från flera större knutpunkter runt om i landet.
Bland de flygplatser som drabbats finns John F. Kennedy-flygplatsen i New York, Pittsburghs internationella flygplats och Louis Armstrong New Orleans International Airport.
Många har lämnat
Även i San Juan i Puerto Rico har långa köer noterats, där passagerare uppges ha haft svårt att ens se slutet på säkerhetslinjerna.
Enligt statistik från den amerikanska transportsäkerhetsmyndigheten TSA har över 300 anställda lämnat sina tjänster mellan mitten av februari och början av mars.
Myndigheterna befarar att ännu fler kan komma att sluta om situationen fortsätter utan en politisk lösning.
Konflikt i kongressen
Bakgrunden är en budgetkonflikt mellan republikaner och demokrater i den amerikanska kongressen.
Parterna lyckades visserligen undvika en fullständig nedstängning av statsapparaten, men den tillfälliga finansieringen räckte endast under en begränsad period.
När pengarna tog slut började konsekvenserna märkas i verksamheter som är beroende av statliga medel.
Läs mer: Konstmarknaden vänder uppåt – investerare letar klipp. Dagens PS