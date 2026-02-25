Så kan EU låsa upp över 4 års gasreserver

I dag kommer merparten av EU:s gasimport från USA i form av flytande naturgas, men en annan avgörande leverantör ligger betydligt närmre.

Norges gasexport till EU spelar en viktig roll för EU, och man har möjligt att kliva fram och ta en ännu större position.

EU importerar omkring 150 miljarder kubikmeter gas varje år. Med rätt investeringar kan EU låsa upp över 600 miljarder kubikmeter gas utanför den norska kusten.

En outnyttjad guldgruva i norr

Enligt färsk analys från Rystad Energy döljer sig enorma resurser i Barents hav. Totalt beräknas de redan öppnade områdena hålla omkring 3,5 miljarder fat oljeekvivalenter av naturgas, vilket motsvarar cirka 22 biljoner kubikfot eller drygt 620 miljarder kubikmeter.

För EU skulle detta innebära en tryggad energiförsörjning med betydligt lägre utsläpp än den långväga flytande naturgasen från USA. Men för att få gasen till marknaden krävs det att Bryssel vågar tänka om i sin arktiska policy, menar Rystad Energy.

Kapplöpning mot klockan

EU-kommissionen ser just nu över sin Arktis-strategi, och besked väntas efter att samrådsperioden löper ut i mitten av mars. Det är ett brådskande beslut; projekt i dessa områden kräver ofta fem till tio år från upptäckt till stabil produktion.

Tore Guldbrandsøy, partner och olje- och gasanalytiker på Rystad Energy, betonar att tydliga definitioner är avgörande för att hålla dörren öppen för framtida leveranser till 2030-talet. Utan tydliga signaler riskerar Europa att bli ännu mer utlämnat till den volatila globala LNG-marknaden.

Infrastruktur är flaskhalsen

Trots de stora fynden finns det ett betydande hinder: infrastrukturen. Idag är regionens främsta exportväg terminalen Hammerfest LNG, men dess kapacitet är begränsad och i princip helt bunden till Snøhvit-fältet.

För att skala upp krävs massiva investeringar i nya rörledningar som kopplar samman fälten med det befintliga norska nätverket. Det är en ekonomisk utmaning som kräver politisk vilja och synkroniserade tidsplaner mellan de olika projekten för att bli finansierbart.

