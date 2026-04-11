Malm ska återigen föras ut ur den stängda koppargruvan Cobre Panama. Men regeringen vill inte kalla det en öppning.
Ramaskri stängde gruvan – nu får bolag tillstånd igen
Panamas regering har gett grönt ljus till det kanadensiska gruvbolaget First Quantum Minerals.
Det handlar om ett tillstånd att bearbeta och exportera lagrat material från den nedstängda koppargruvan Cobre Panama.
Beslutet gäller redan utvunnen malm som finns i stora upplagor och innebär inte att den ordinarie gruvverksamheten återupptas.
Pekar på risken för avfall
Åtgärden presenteras som en förebyggande insats för att minska miljörisker och skydda närliggande samhällen.
Myndigheterna pekar särskilt på risken för surt gruvavfall, vilket kan uppstå när exponerat material reagerar med luft och vatten.
Genom att bearbeta malmen vill man också säkerställa stabiliteten i anläggningar för avfallshantering, skriver Mining.com.
Tillståndet innebär att bolagets lokala dotterbolag får transportera och behandla materialet under statlig övervakning.
Arbetsstyrkan väntas växa
Enligt bolaget rör det sig om cirka 38 miljoner ton mineraliserad malm med varierande halter, innehållande uppskattningsvis 70 000 ton utvinningsbar koppar.
Investeringen för att genomföra projektet beräknas uppgå till omkring 250 miljoner dollar.
Förberedelserna har redan inletts, inklusive rekrytering och utbildning av omkring 1 000 nya anställda. Arbetsstyrkan väntas därmed växa till cirka 3 000 personer.
Själva bearbetningen av lagren kan enligt bolaget inledas inom några månader.
Kan få stor betydelse
Trots att beslutet formellt inte innebär en återstart av gruvan ser marknadsbedömare utvecklingen som ett möjligt steg mot en framtida omprövning.
Analytiker pekar på att en oberoende miljögranskning, planerad till mitten av april, kan få stor betydelse för den fortsatta processen.
Gruvan stängdes 2023 efter omfattande protester från lokalbefolkningen, där kritik riktades mot både miljöpåverkan och hur intäkterna fördelades.
Tufft för Panama
Nedstängningen fick betydande ekonomiska konsekvenser för Panama, då verksamheten stod för omkring fem procent av landets bruttonationalprodukt.
Cobre Panama var dessutom en av landets viktigaste inkomstkällor, endast överträffad av Panamakanalen.
Frågan om gruvans framtid är därför fortsatt politiskt och ekonomiskt känslig, där balansen mellan miljöhänsyn och statens intäkter står i centrum.
Läs mer: Stor upptäckt i Medelhavet – kan sänka gaspriserna. Dagens PS