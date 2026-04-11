Ramaskri stängde gruvan – nu får bolag tillstånd igen

Panamas regering har gett grönt ljus till det kanadensiska gruvbolaget First Quantum Minerals.

Det handlar om ett tillstånd att bearbeta och exportera lagrat material från den nedstängda koppargruvan Cobre Panama.

Beslutet gäller redan utvunnen malm som finns i stora upplagor och innebär inte att den ordinarie gruvverksamheten återupptas.

Pekar på risken för avfall

Åtgärden presenteras som en förebyggande insats för att minska miljörisker och skydda närliggande samhällen.

Myndigheterna pekar särskilt på risken för surt gruvavfall, vilket kan uppstå när exponerat material reagerar med luft och vatten.

Genom att bearbeta malmen vill man också säkerställa stabiliteten i anläggningar för avfallshantering, skriver Mining.com.

Tillståndet innebär att bolagets lokala dotterbolag får transportera och behandla materialet under statlig övervakning.