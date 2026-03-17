Oljefondschefen: Europa måste skärpa till sig

Europa riskerar att halka efter globalt om kapitalmarknaderna inte reformeras, varnar Nicolai Tangen, chef för Norges oljefond.

Han menar att fragmenteringen inom Europas finansmarknader gör regionen mindre attraktiv för investerare jämfört med USA.

Norges statliga oljefond är världens största i sitt slag, med ett värde på över två biljoner dollar.

Investerat tungt i USA

Under det senaste decenniet har fonden kraftigt ökat sin exponering mot amerikanska aktier, samtidigt som andelen europeiska innehav minskat markant.

I dag är nära 40 procent av investeringarna placerade i USA, med stora innehav i teknikjättar som Nvidia, Apple och Microsoft, skriver CNBC.

Utvecklingen speglar enligt Tangen USA:s dominans inom innovation och särskilt artificiell intelligens.

Europa anses sakna motsvarande starka teknikbolag, vilket bidrar till att kapital söker sig till mer dynamiska marknader.

”Söker sig till högst likviditet”

”Folk söker sig dit likviditeten är högst, där värderingarna är högst, och därför är det verkligen, verkligen viktigt att reda ut det här”, säger han.

Samtidigt pekar Tangen på att Europa har potential att förbättra sin konkurrenskraft genom att snabbare implementera ny teknik.

Norska oljefonden investerar globalt i tusentals bolag och äger andelar i omkring 1,5 procent av världens börsnoterade företag, vilket gör fondens strategi till en viktig indikator för internationella kapitalflöden.