Ditt pass är en konkurrensfördel – Sverige trea i världen

Enligt Henley Passport Index 2026 placerar sig Sverige på tredje plats globalt med visumfri tillgång till 186 destinationer . Det gör det mörkröda EU-passet till ett av världens mest värdefulla dokument – inte känslomässigt, utan strategiskt.

För Realtids läsare handlar det inte om bråk semester i Bali. Det handlar om rörlighet som konkurrensfördel.

Sverige delar tredjeplatsen med Förenade Arabemiraten, medan Singapore toppar listan med 192 visumfria destinationer . Japan och Sydkorea ligger strax bakom. Det är ingen slump att små, handelsberoende och diplomatiskt aktiva länder dominerar toppen. Passets styrka är en spegling av internationellt förtroende.

Arlanda är startpunkten för ett pass som öppnar nästan hela världen.

Rörlighet är kapital

I praktiken innebär 186 visumfria destinationer att svenska företagare, investerare och beslutsfattare kan agera snabbt. Affärsmöten kan bokas utan veckor av administrativt förarbete. Marknader kan testas utan byråkratiska flaskhalsar.

I en värld där leverantörskedjor ritas om och kapital söker nya hem är rörlighet en form av riskhantering. Ett starkt pass minskar friktion.

Kontrasten är tydlig. Afghanistan ligger sist med tillgång till 24 destinationer . Skillnaden mellan topp och botten är 168 länder. Det är en strukturell ojämlikhet som påverkar investeringar, kompetensrörlighet och global integration.

