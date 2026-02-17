Ditt svenska, mörkröda pass är mer än en resehandling. Med visumfri tillgång till 186 länder placerar sig Sverige i den absoluta världstoppen 2026. I en tid av ökande geopolitisk osäkerhet är rörlighet inte bara bekvämlighet – det är hård valuta.
Ditt pass är en konkurrensfördel – Sverige trea i världen
Ditt svenska, mörkröda pass är mer än en resehandling. Med visumfri tillgång till 186 länder placerar sig Sverige i den absoluta världstoppen 2026. I en tid av ökande geopolitisk osäkerhet är rörlighet inte bara bekvämlighet – det är hård valuta.
Enligt Henley Passport Index 2026 placerar sig Sverige på tredje plats globalt med visumfri tillgång till 186 destinationer . Det gör det mörkröda EU-passet till ett av världens mest värdefulla dokument – inte känslomässigt, utan strategiskt.
För Realtids läsare handlar det inte om bråk semester i Bali. Det handlar om rörlighet som konkurrensfördel.
Sverige delar tredjeplatsen med Förenade Arabemiraten, medan Singapore toppar listan med 192 visumfria destinationer . Japan och Sydkorea ligger strax bakom. Det är ingen slump att små, handelsberoende och diplomatiskt aktiva länder dominerar toppen. Passets styrka är en spegling av internationellt förtroende.
Rörlighet är kapital
I praktiken innebär 186 visumfria destinationer att svenska företagare, investerare och beslutsfattare kan agera snabbt. Affärsmöten kan bokas utan veckor av administrativt förarbete. Marknader kan testas utan byråkratiska flaskhalsar.
I en värld där leverantörskedjor ritas om och kapital söker nya hem är rörlighet en form av riskhantering. Ett starkt pass minskar friktion.
Kontrasten är tydlig. Afghanistan ligger sist med tillgång till 24 destinationer . Skillnaden mellan topp och botten är 168 länder. Det är en strukturell ojämlikhet som påverkar investeringar, kompetensrörlighet och global integration.
Läs även: Detta får charterresorna att explodera
USA tappar mark
USA placerar sig på tionde plats med 179 destinationer . Det är ett tydligt tapp över tid. Storbritannien ligger på 182 .
Samtidigt har Förenade Arabemiraten klättrat kraftigt under de senaste två decennierna. Det illustrerar hur aktiv diplomati och strategiska handelsrelationer direkt påverkar ett lands globala rörlighet.
Passrankingen är därmed inte bara en resebarometer. Den är ett indirekt mått på politisk stabilitet, internationell trovärdighet och geostrategisk position.
Ett underskattat konkurrensmedel
För svenska bolag är detta en tyst tillgång. Vi pratar ofta om innovationskraft, utbildningsnivå och institutionsstyrka. Men vi talar sällan om att svenska beslutsfattare kan röra sig nästan fritt i världen.
I en tid av ökad protektionism och regional blockbildning är det långt ifrån självklart.
Det mörkröda passet är kanske diskret. Men i den globala maktbalansen är det ett av Sveriges mest effektiva verktyg.
Så mycket är ditt svenska pass egentligen värt
Ditt svenska pass ligger där i byrålådan, mörkrött och ganska anonymt. Men i praktiken är det ett av världens mest exklusiva medlemskort. 2026 placerar