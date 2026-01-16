17 jan. 2026

Därför lever EuroBonus vidare med SkyTeam

Viggo Caving fick en intervju med Paul Verhagen, försäljningschef på SAS, ombord på Starlink-demoflyget mellan Köpenhamn och Polcirkeln.
Viggo Cavling
Viggo Cavling
Uppdaterad: 16 jan. 2026Publicerad: 16 jan. 2026

När SAS lämnade Star Alliance och gick in i SkyTeam var det många som tolkade det som ett identitetsbyte för EuroBonus. För affärsresenärerna, särskilt i Skandinavien, väcktes en konkret oro: skulle EuroBonus urholkas och skulle SAS tappa sin kärnkund.

SAS försäljningschef Paul Verhagen är tydlig i en intervju med Realtids Perfect Weekends Viggo Cavling ”EuroBonus tillhör inget allianssystem. Det är SAS lojalitetsprogram.”

Det är ett strategiskt viktigt påstående. För i SAS affärsmodell har EuroBonus länge varit viktigare än flygplansstolarna. Programmet är i dag nära nio miljoner medlemmar starkt och fungerar som en egen valuta i bolagets ekosystem, oberoende av om SAS samarbetar med Lufthansa eller Air France-KLM.

European Business Class är tillbaka – med fokus på enkel premium. (Foto: SAS/Pressbild)

SkyTeam är infrastruktur, inte identitet

En av missuppfattningarna efter alliansbytet var att EuroBonus skulle bli ”sämre” när SAS bytte samarbetspartners. Enligt Verhagen har den diskussionen i stort sett försvunnit.

Det är talande. När kunder slutar ställa frågor betyder det oftast att förändringen antingen fungerat – eller att kunden anpassat sig. I SAS fall tyder mycket på det förra. EuroBonus har fortsatt byggas ut med partners, där samarbetet med Scandic lyfts fram som ett skolexempel. Poäng flödar mellan systemen och lojaliteten binds till vardagliga affärsresor snarare än exotiska bonusresor.

Det är ett mer defensivt, men stabilt, lojalitetsbygge.

På ett demoflyg mellan Köpenhamn och Oslo sitter Verhagen ombord på Europas första Airbus A320 utrustad med Elon Musks supersnabba wifi Starlink. Flygningen är i praktiken ett stresstest: runt 80 personer ombord uppmanas att göra allt samtidigt. Streama, jobba, ladda ner, ladda upp.

Budskapet är tydligt. Uppkoppling är inte längre en premiumtjänst. Det är basinfrastruktur.

SAS har cirka 130 flygplan. I dagsläget är ett enda utrustat med Starlink, men installationstakten är hög. Under våren ska majoriteten av A320-flottan vara uppkopplad och därefter väntar långlinjerna. Det är ingen kosmetisk uppgradering. Det är en strukturell förändring av produktens kärna.

Paul Verhagen ser lojalitetsprogrammet som starkare än alliansbyten. (Foto: SAS/Pressbild)

Substantiell investering utan prislapp

Vad kostar det. Där blir SAS mer fåordiga.

Vid inflygningen till Köpenhamn beskriver SAS vd Anko van der Werff Starlinks aerodynamiska design som både bränsle- och tidsbesparande. På frågan om priset blir svaret kort: ”Det är en substantiell investering vi gör.”

På Starlinks egen hemsida kostar ”Business Unlimited” 10 000 dollar i månaden. Därefter följer ”Commercial Unlimited” utan offentlig prisuppgift. SAS betalar alltså betydande belopp för att flytta uppkopplingen från irritationsmoment till konkurrensfördel.

Detta sker i ett läge där bolaget fortfarande återhämtar sig efter rekonstruktion, samtidigt som efterfrågan på affärsresor – särskilt i Sverige – ligger långt under nivåerna före pandemin.

EuroBonus-medlemmar får fri tillgång till Starlink ombord och riktigt porslin. (Foto: Pressbild/SAS)

Den tysta affärsresenären

Det kanske mest intressanta i sammanhanget sägs inte av ledningen, utan av personalen.

”Använd gärna internet men med hänsyn till andra.” Det är SAS nuvarande trivselregel. Morgonflyget till Oslo är inte en flygande coworking-yta. Högljudda Teamsmöten är inte accepterade. Däremot är det fullt okej att lyssna på earnings calls, följa möten i tyst läge eller arbeta konfidentiellt.

En annan SAS-anställd betonar säkerheten. Varken SAS eller Starlink kan övervaka vad som skrivs, sägs eller vilka sidor som besöks. Uppkopplingen anses tillräckligt säker för konfidentiella mejl och till och med aktieaffärer. Hastigheten ska vara så hög att en Bloomberg-terminal fungerar utan problem.

Affärsresenären är alltså inte bortprioriterad. Men rollen har förändrats. Från synlig statuskund till diskret intäktsbärare.

Premium, men kontrollerad

SAS återinförda European Business Class är en del av samma logik. Riktigt porslin. Genomtänkt servering. En kaffekopp formad som en jetmotor. Kundnöjdheten är hög, försäljningen över förväntan och personalens betyg sticker ut.

Men premium i SAS tappning handlar inte om excesser. Det handlar om kontroll, förutsägbarhet och arbetsro.

Affärsresenären förväntas arbeta effektivt – men diskret. (Foto: Pressbild/SAS)

Slutsats

Starlink levererar. EuroBonus lever vidare. SkyTeam fungerar.

Men SAS har tydligt valt vilken affärsresenär man vill ha. Inte den som dominerar kabinen med möten, utan den som arbetar effektivt i bakgrunden. Uppkopplad, tyst och lojal.

Det är mindre flygromantik och mer nordisk bolagslogik. För ett flygbolag i återuppbyggnad är det sannolikt helt rationellt.

SAS vd: "Jag har slutat planera" – dementerar rykten om Air France-KLM

Ryktena har cirkulerat ett tag nu. Att SAS vd Anko van der Werff skulle vara på väg vidare, uppåt och söderut, till toppen av Air France-KLM. Ett logiskt
Viggo Cavling
Viggo Cavling

Viggo Cavling har skrivit om det goda livet sedan tidigt 90-tal. Först i den egna konsttidningen Beckerell, sedan följde Nöjesguiden, Dagens Nyheter, Resume, Svenska Dagbladet, Travel News och RES, bland annat. Allt enligt devisen gör man mycket får man mycket gjort. Gör man lite händer ingenting.

