Bostäder säljs för miljoner – trots risk för missiler

Hur påverkas bostadsmarknaden av ett krig? Inte på det sätt som man skulle kunna tro, åtminstone inte i Ukraina.

Trots det pågående kriget fortsätter bostadsmarknaden i huvudstaden Kiev och andra delar av landet att fungera – men på ett allt mer ovanligt sätt.

I vissa områden har priserna fallit kraftigt, medan de i andra har stigit till nivåer över dem före invasionen.

Går att sälja på marknaden

Ett exempel finns i ett bostadskomplex i Kiev som ligger intill en missilfabrik och därför upprepade gånger träffats av ryska attacker.

Trots riskerna ligger en modern lägenhet på drygt 70 kvadratmeter ute till försäljning för omkring 150 000 dollar, något lägre än före kriget.

Mäklaren, som The Economist har talat med, räknar ändå med att hitta en köpare, även om han menar att köpare – förståeligt nog – ofta använder den höga säkerhetsrisken som argument för att pressa priset.

Utvecklingen visar hur kriget har skapat en splittrad bostadsmarknad. I västra delar av landet har priser och hyror stigit kraftigt när miljontals människor flytt från striderna i öst.