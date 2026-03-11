Att en missil kan landa på hustaket behöver inte betyda att bostaden är osäljbar. Det visar bostadsmarknaden i Ukraina.
Bostäder säljs för miljoner – trots risk för missiler
Hur påverkas bostadsmarknaden av ett krig? Inte på det sätt som man skulle kunna tro, åtminstone inte i Ukraina.
Trots det pågående kriget fortsätter bostadsmarknaden i huvudstaden Kiev och andra delar av landet att fungera – men på ett allt mer ovanligt sätt.
I vissa områden har priserna fallit kraftigt, medan de i andra har stigit till nivåer över dem före invasionen.
Går att sälja på marknaden
Ett exempel finns i ett bostadskomplex i Kiev som ligger intill en missilfabrik och därför upprepade gånger träffats av ryska attacker.
Trots riskerna ligger en modern lägenhet på drygt 70 kvadratmeter ute till försäljning för omkring 150 000 dollar, något lägre än före kriget.
Mäklaren, som The Economist har talat med, räknar ändå med att hitta en köpare, även om han menar att köpare – förståeligt nog – ofta använder den höga säkerhetsrisken som argument för att pressa priset.
Utvecklingen visar hur kriget har skapat en splittrad bostadsmarknad. I västra delar av landet har priser och hyror stigit kraftigt när miljontals människor flytt från striderna i öst.
Dyrare i väst
I staden Lviv har genomsnittspriset på bostäder ökat med över 60 procent sedan 2022 och ligger nu över nivåerna i huvudstaden.
Närmare frontlinjen är bilden mer komplex. I städer som Sloviansk och Kramatorsk, som ligger nära striderna i Donbas, faller bostadspriserna ofta i takt med att ryska styrkor närmar sig.
Samtidigt kan hyrorna stiga kraftigt eftersom tillgången på bostäder är begränsad och många soldater eller militär personal behöver boende under kortare perioder.
Även i centrala Kiev stiger hyrorna. Där drivs efterfrågan bland annat av internationella diplomater, hjälparbetare och affärsrepresentanter som arbetar i landet under kriget.
Viktigt med skyddsrum
Lägenheter med skyddsrum eller god tillgång till skydd betraktas som särskilt attraktiva.
Samtidigt har kriget öppnat dörren för spekulation.
Vissa företag köper bostäder i områden som löper störst risk att träffas av missiler, i hopp om att få statlig ersättning om byggnaderna förstörs eller att kunna sälja till högre priser efter kriget.
Under senare tid har även vissa ukrainare börjat återvända till östra delar av landet. I Kharkiv har låga priser lockat investerare och nya företag trots närheten till fronten.
Läs mer: Flörten med Anthropic: Flytta till Europa. Dagens PS