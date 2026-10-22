Dometic skriver ned 4,2 miljarder – miljardförlust i kvartalet

Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp, luftkonditionering och annan utrustning till husbilar, husvagnar och båtar, redovisar ett rörelseresultat på minus 3 936 miljoner kronor för tredje kvartalet. Samma period i fjol var resultatet plus 375 miljoner. Det framgår av delårsrapporten.

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Efter skatt landar förlusten på 4 380 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 113 miljoner för ett år sedan. Det motsvarar minus 13,71 kronor per aktie.

Förklaringen är en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 4 229 miljoner kronor, som bolaget redogör för i ett separat pressmeddelande.

Kylboxarna tar största smällen

Den största delen, 2 139 miljoner kronor, avser segmentet Mobile Cooling Solutions, där bland annat den amerikanska kylboxtillverkaren Igloo ingår. Land Vehicles står för 1 835 miljoner och Global Ventures för 255 miljoner.

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Igloo köptes 2021 för 677 miljoner dollar, motsvarande cirka 5,8 miljarder kronor, enligt Börsvärlden. Vd Juan Vargues motiverade då affären med att den skulle göra Dometic mer konsumentdrivet och mindre cykliskt.

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Säljaren ACON stämde senare Dometic om tilläggsköpeskillingen. Enligt rapporten har domstolen nu gått på Dometics linje i samtliga yrkanden, och avsättningen för tvisten har återförts.

Dometic förklarar nedskrivningen främst med den utdragna nedgången på den nordamerikanska husbilsmarknaden och med högre diskonteringsräntor.

Det är inte första gången. Hösten 2024 skrev bolaget ned goodwill med 2 miljarder kronor, då i Land Vehicles Americas, rapporterade EFN. Sammanlagt har Dometic därmed skrivit ned drygt 6,2 miljarder på två år.