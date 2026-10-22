Fritidsbolaget Dometic gör en goodwillnedskrivning på drygt 4,2 miljarder kronor och redovisar en kvartalsförlust på 4,4 miljarder. Samtidigt drar bolaget i gång ytterligare ett sparprogram, den här gången med fokus på USA.
Dometic skriver ned 4,2 miljarder – miljardförlust i kvartalet
Dometic, som bland annat tillverkar kylskåp, luftkonditionering och annan utrustning till husbilar, husvagnar och båtar, redovisar ett rörelseresultat på minus 3 936 miljoner kronor för tredje kvartalet. Samma period i fjol var resultatet plus 375 miljoner. Det framgår av delårsrapporten.
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Efter skatt landar förlusten på 4 380 miljoner kronor, jämfört med en vinst på 113 miljoner för ett år sedan. Det motsvarar minus 13,71 kronor per aktie.
Förklaringen är en icke kassaflödespåverkande nedskrivning av goodwill på 4 229 miljoner kronor, som bolaget redogör för i ett separat pressmeddelande.
Kylboxarna tar största smällen
Den största delen, 2 139 miljoner kronor, avser segmentet Mobile Cooling Solutions, där bland annat den amerikanska kylboxtillverkaren Igloo ingår. Land Vehicles står för 1 835 miljoner och Global Ventures för 255 miljoner.
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Igloo köptes 2021 för 677 miljoner dollar, motsvarande cirka 5,8 miljarder kronor, enligt Börsvärlden. Vd Juan Vargues motiverade då affären med att den skulle göra Dometic mer konsumentdrivet och mindre cykliskt.
Säljaren ACON stämde senare Dometic om tilläggsköpeskillingen. Enligt rapporten har domstolen nu gått på Dometics linje i samtliga yrkanden, och avsättningen för tvisten har återförts.
Dometic förklarar nedskrivningen främst med den utdragna nedgången på den nordamerikanska husbilsmarknaden och med högre diskonteringsräntor.
Det är inte första gången. Hösten 2024 skrev bolaget ned goodwill med 2 miljarder kronor, då i Land Vehicles Americas, rapporterade EFN. Sammanlagt har Dometic därmed skrivit ned drygt 6,2 miljarder på två år.
Nytt sparprogram
Samtidigt sjösätter Dometic ett nytt omstruktureringsprogram, främst inriktat på Land Vehicles i Nord- och Sydamerika. Det handlar om att anpassa kapaciteten, förenkla produktutbudet och bli mer selektiv i valet av försäljningskanaler.
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Programmet kostar 425 miljoner kronor, varav omkring 140 miljoner väntas påverka kassaflödet. Det ska ge årliga besparingar på 215 miljoner kronor när det är fullt genomfört vid utgången av 2028.
Redan i juli utökade Dometic sitt tidigare program med åtgärder som väntas spara 150 miljoner kronor om året, enligt Privata Affärer.
Och fler åtgärder kan bli aktuella beroende på hur marknaden utvecklas, skriver Juan Vargues i rapporten. Han pekar också på att den amerikanska husbilsbranschen går mot fler partnerskap och ökad konsolidering, vilket enligt honom kan öppna för strategiska möjligheter för Dometic.
Bättre än väntat i botten
Rensat för engångsposterna var kvartalet bättre än väntat. Nettoomsättningen ökade till 5 116 miljoner kronor (4 885), med en organisk tillväxt på 3 procent. EBITA före jämförelsestörande poster blev 495 miljoner (506), en marginal på 9,7 procent (10,4).
Analytikerna hade enligt Infronts sammanställning räknat med en omsättning på 4 810 miljoner, en organisk tillväxt på minus 1,3 procent och ett justerat EBITA på 444 miljoner, skriver Privata Affärer.
Vargues kallar resultatet och orderingången uppmuntrande med tanke på den begränsade visibiliteten på många slutmarknader.
Skuldsättningen har däremot stigit. Nettoskulden i förhållande till EBITDA uppgick till 3,4 gånger (3,2), att jämföra med målet på omkring 2,5. Det fria kassaflödet blev minus 90 miljoner kronor (527).
Två tredjedelar av börsvärdet
Nedskrivningen ska ses i relation till hur lågt marknaden redan värderar bolaget. Med en aktiekurs kring 19 kronor inför rapporten och knappt 320 miljoner aktier var Dometic värt drygt 6 miljarder kronor på börsen. Nedskrivningen motsvarar alltså ungefär två tredjedelar av börsvärdet.
Aktien har fallit omkring 60 procent det senaste året och handlades inför rapporten till under 0,3 gånger det egna kapitalet. I våras slopade bolaget utdelningen.
Aktien har varit pressad länge, redan hösten 2024 rasade den efter en vinstvarning.