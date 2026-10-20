General Motors planerar gigantiska aktieåterköp – för 20 miljarder dollar

General Motors styrelse har godkänt ett nytt återköpsprogram på 20 miljarder dollar. Programmet löper över flera år och saknar slutdatum, framgår av bolagets kvartalsrapport som publicerades på tisdagen.

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Samtidigt meddelar GM att det återköpsprogram på 6 miljarder dollar som aviserades i januari redan är slutfört. Enligt Wall Street Journal är syftet att stötta aktiekursen.

Vd Mary Barra och finanschef Paul Jacobson presenterade rapporten för analytiker under tisdagen.

Antalet aktier har krympt kraftigt

GM har länge varit en av de mest aggressiva återköparna i bilbranschen. Vid utgången av 2023 hade bolaget 1,2 miljarder utestående aktier. Den 30 september i år var antalet nere i 849 miljoner, en minskning med nästan 30 procent på knappt tre år, enligt Realtids genomgång av bolagets siffror.

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Sedan 2023 har GM köpt tillbaka egna aktier för omkring 29,5 miljarder dollar, skriver Reuters. Bara under årets första nio månader lade bolaget 5,3 miljarder dollar på återköp, enligt kassaflödesanalysen.

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Färre aktier innebär att vinsten fördelas på färre aktier, vilket lyfter vinsten per aktie. Fenomenet har blivit allt vanligare även bland svenska börsbolag.