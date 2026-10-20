Medan europeiska biltillverkare kämpar med omställningen till elbilar och hård konkurrens från Kina har GM fortsatt att tjäna stora pengar på framför allt stora amerikanska pickupbilar och suvar. Nu väljer bolaget att använda en betydande del av sitt finansiella utrymme till att köpa tillbaka egna aktier.
General Motors planerar gigantiska aktieåterköp – för 20 miljarder dollar
General Motors styrelse har godkänt ett nytt återköpsprogram på 20 miljarder dollar. Programmet löper över flera år och saknar slutdatum, framgår av bolagets kvartalsrapport som publicerades på tisdagen.
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Samtidigt meddelar GM att det återköpsprogram på 6 miljarder dollar som aviserades i januari redan är slutfört. Enligt Wall Street Journal är syftet att stötta aktiekursen.
Vd Mary Barra och finanschef Paul Jacobson presenterade rapporten för analytiker under tisdagen.
Antalet aktier har krympt kraftigt
GM har länge varit en av de mest aggressiva återköparna i bilbranschen. Vid utgången av 2023 hade bolaget 1,2 miljarder utestående aktier. Den 30 september i år var antalet nere i 849 miljoner, en minskning med nästan 30 procent på knappt tre år, enligt Realtids genomgång av bolagets siffror.
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Sedan 2023 har GM köpt tillbaka egna aktier för omkring 29,5 miljarder dollar, skriver Reuters. Bara under årets första nio månader lade bolaget 5,3 miljarder dollar på återköp, enligt kassaflödesanalysen.
Färre aktier innebär att vinsten fördelas på färre aktier, vilket lyfter vinsten per aktie. Fenomenet har blivit allt vanligare även bland svenska börsbolag.
Pickupbilarna bär vinsten
Under tredje kvartalet ökade GM:s justerade rörelseresultat med 22 procent jämfört med samma period i fjol, till 4,1 miljarder dollar. Intäkterna steg 2,9 procent till 50 miljarder dollar.
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I Nordamerika steg rörelsemarginalen till 8,7 procent, från 6,2 procent ett år tidigare. Enligt Reuters sålde GM en större andel stora pickupbilar och färre elbilar under kvartalet, vilket stärkte lönsamheten. Bolaget har dragit ned på elbilsförsäljningen sedan Trumpadministrationen drog tillbaka stödet för elbilar.
Reträtten har kostat. Hittills i år har GM tagit kostnader på närmare 3,6 miljarder dollar kopplade till omstruktureringen av elbilsverksamheten, enligt rapporten.
Utanför Nordamerika är bilden svagare. Rörelseresultatet för GM International föll från 226 miljoner dollar till 28 miljoner. I Kina sålde GM:s samägda bolag 358 000 bilar under kvartalet, jämfört med 469 000 ett år tidigare.
Aktien föll trots återköpen
Investerarna lät sig dock inte imponeras. GM-aktien föll omkring 4 procent i handeln före börsöppning, sedan bolaget smalnat av sin helårsprognos för justerad vinst per aktie till 12,75–13,75 dollar. Mittpunkten ligger under analytikernas förväntningar på 13,41 dollar, enligt LSEG-data som Reuters hänvisar till.
GM pekar på stigande kostnader för logistik, energi, datorchip och tullar. Kostnadsinflationen väntas landa på omkring 2 miljarder dollar i år, i den övre delen av tidigare prognos. Bolaget beskriver vägen framåt som mer utmanande, men räknar ändå med att nästa år blir bättre.
Samtidigt höjde GM prognosen för det justerade fria kassaflödet i bilrörelsen till 11,5–12,5 miljarder dollar, från tidigare 9,5–11,5 miljarder, pengar som nu i hög grad väntas gå tillbaka till aktieägarna.
I Europa brottas biltillverkarna med svag efterfrågan, höga kostnader och växande kinesisk konkurrens, och flera satsar nu på elektriska nytolkningar av klassiska modeller. Dagens PS har också beskrivit kampen mellan europeiska och kinesiska tillverkare om hemmamarknaden.