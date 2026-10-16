Under de senaste åren har Kina tagit en allt större del av elbilsmarknaden. Men europeiska bilmärken kan ha ett ess i rockärmen: traditionen.
Europas biljättar skakar liv i gamla modeller – för att möta Kina-hotet
Europeiska biltillverkare satsar på elektriska nytolkningar av klassiska modeller för att möta den växande konkurrensen från kinesiska konkurrenter.
Stellantis-ägda Citroën planerar att återlansera den ikoniska 2CV som elbil för omkring 15 000 euro 2028.
Dessutom försöker Volkswagen och Renault locka kunder med välkända modellnamn och lägre priser.
Kinesiska tillverkare vinner mark
Satsningarna sker när kinesiska bilmärken stärker sin närvaro på den europeiska marknaden. Vid bilsalongen i Paris stod kinesiska tillverkare för omkring en tredjedel av utställarna för första gången, skriver Financial Times.
Förutom etablerade aktörer som BYD deltog även nyare märken som Li Auto och Aito.
För de europeiska tillverkarna har konkurrensen blivit allt mer besvärande.
Enligt konsultbolaget AlixPartners väntas kinesiska bilmärken stå för 16 procent av bilförsäljningen i Europa 2030, jämfört med dagens 12 procent.
Kinesiska elbilar som tillverkas i Kina kostar omkring 20 000 dollar, jämfört med 31 000 dollar för motsvarande europeiska modeller.
Skillnaden förklaras bland annat av lägre kostnader för batterier och material.
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Går igenom tuff period
Samtidigt brottas europeiska biltillverkare med svag efterfrågan, höga kostnader och nedläggningar.
Bilfabriker i regionen utnyttjar i genomsnitt mindre än 60 procent av sin kapacitet, och tiotusentals arbetstillfällen har försvunnit.
Citroëns planerade elversion av 2CV är ett försök att utnyttja företagets historia för att skapa en tydligare identitet gentemot kinesiska konkurrenter.
Volkswagen har på liknande sätt inspirerats av sin klassiska Golf i utformningen av den nya elbilen ID.Polo, som ska kosta omkring 25 000 euro, enligt ElectricDrives.
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Vill ha tydligare regler
Renault har redan lanserat elektriska versioner av de klassiska modellerna R5 och Twingo.
Under tiden försöker kinesiska tillverkare etablera lokal produktion för att minska effekterna av europeiska handelshinder. Changan förhandlar med flera europeiska samarbetspartner och siktar på att producera 180 000 bilar i Europa 2028.
Chery planerar att börja tillverka bilar i Spanien och förhandlar om att dela produktionskapacitet vid Nissans fabrik i Sunderland i Storbritannien.
Europeiska tillverkare efterfrågar samtidigt tydligare regler som gynnar produktion inom EU.
Renault har dessutom försökt pressa kostnaderna genom att använda kinesiska komponenter och ingenjörskunnande, vilket har bidragit till att korta utvecklingstiden för nya modeller till mindre än två år.
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