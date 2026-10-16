Europas biljättar skakar liv i gamla modeller – för att möta Kina-hotet

Europeiska biltillverkare satsar på elektriska nytolkningar av klassiska modeller för att möta den växande konkurrensen från kinesiska konkurrenter.

Stellantis-ägda Citroën planerar att återlansera den ikoniska 2CV som elbil för omkring 15 000 euro 2028.

Dessutom försöker Volkswagen och Renault locka kunder med välkända modellnamn och lägre priser.

Kinesiska tillverkare vinner mark

Satsningarna sker när kinesiska bilmärken stärker sin närvaro på den europeiska marknaden. Vid bilsalongen i Paris stod kinesiska tillverkare för omkring en tredjedel av utställarna för första gången, skriver Financial Times.

Förutom etablerade aktörer som BYD deltog även nyare märken som Li Auto och Aito.

För de europeiska tillverkarna har konkurrensen blivit allt mer besvärande.

Enligt konsultbolaget AlixPartners väntas kinesiska bilmärken stå för 16 procent av bilförsäljningen i Europa 2030, jämfört med dagens 12 procent.

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Kinesiska elbilar som tillverkas i Kina kostar omkring 20 000 dollar, jämfört med 31 000 dollar för motsvarande europeiska modeller.

Skillnaden förklaras bland annat av lägre kostnader för batterier och material.

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