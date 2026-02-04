Statistiken över nya privata jobb i USA var betydligt sämre än väntat. Det kan ge en indikation på att saker inte går åt rätt håll ekonomiskt i landet.
Få nya jobb i USA – ekonomer är förvånade
USA har återigen haft sin statliga verksamhet i Washington DC stängd ett tag, men det produceras ändå statistik som kan ge fingervisningar om ekonomins skick.
Enligt färska siffror från lönehanteringsbolaget ADP finns det tecken på att den amerikanska arbetsmarknaden blir allt svagare.
Privata arbetsgivare skapade endast 22 000 nya jobb under månaden, vilket var betydligt färre än marknadens förväntningar.
Inget stöd för en återhämtning
Utvecklingen innebär att 2026 inleds i samma dämpade takt som präglade stora delar av fjolåret.
Arbetsmarknaden beskrivs allt oftare som ett lågintensivt läge, där både nyanställningar och uppsägningar sker i begränsad omfattning, skriver CNBC.
För Federal Reserve, som fortsatt väger inflationsrisker mot tecken på avmattning, ger siffrorna knappast något tydligt stöd för att ekonomin återtagit fart.
Stora skillnader mellan sektorerna
Bakom den svaga totalsiffran döljer sig stora skillnader mellan sektorer.
Utan ett kraftigt tillskott inom utbildning och vård, där omkring 74 000 jobb tillkom, hade den samlade förändringen varit negativ.
Tjänstesektorn stod för i princip hela nettotillskottet, medan industrin fortsatte att tappa sysselsättning, skriver CNN.
Professionella och företagstjänster noterade den största nedgången, med ett bortfall på över 50 000 jobb.
Mer försiktighet bland arbetsgivare
Även tillverkningsindustrin och vissa personliga tjänster minskade. Samtidigt visade finanssektorn, byggindustrin samt handel och transporter mer blygsamma ökningar.
Företagsstorlek spelade också en avgörande roll. Medelstora företag stod för samtliga nya jobb, medan små företag i stort sett stod stilla och större bolag sammantaget minskade sin personalstyrka.
Det understryker bilden av försiktighet bland större arbetsgivare i ett osäkert konjunkturläge.
Hyfsat stabila löneökningar
ADP:s egna revideringar av historiska data pekar dessutom på att sysselsättningsökningen under 2025 var svagare än tidigare rapporterat.
Det förstärker intrycket av en arbetsmarknad som gradvis tappat momentum, menar experter.
Löneökningstakten var däremot relativt stabil i januari, med måttliga ökningar för dem som stannade kvar i sina jobb.
