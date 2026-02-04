Få nya jobb i USA – ekonomer är förvånade

USA har återigen haft sin statliga verksamhet i Washington DC stängd ett tag, men det produceras ändå statistik som kan ge fingervisningar om ekonomins skick.

Enligt färska siffror från lönehanteringsbolaget ADP finns det tecken på att den amerikanska arbetsmarknaden blir allt svagare.

Privata arbetsgivare skapade endast 22 000 nya jobb under månaden, vilket var betydligt färre än marknadens förväntningar.

Inget stöd för en återhämtning

Utvecklingen innebär att 2026 inleds i samma dämpade takt som präglade stora delar av fjolåret.

Arbetsmarknaden beskrivs allt oftare som ett lågintensivt läge, där både nyanställningar och uppsägningar sker i begränsad omfattning, skriver CNBC.

För Federal Reserve, som fortsatt väger inflationsrisker mot tecken på avmattning, ger siffrorna knappast något tydligt stöd för att ekonomin återtagit fart.