Erbjöds upp till 68 månadslöner – nu strejkar de ändå hos chip-jätten

Facket som företräder Micron Technologys anställda i Taoyuan, Taiwan, inleder en strejk på torsdag. Den sammanfaller med ett medlingsmöte mellan bolaget och facket vid Microns verksamhet i Taichung, rapporterar Reuters.

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Strejken ska visa solidaritet med Taichungfacket och öka trycket på Micron att lägga fram ett konkret förslag om vinstdelning. Hur länge den varar har facket inte sagt. Detaljerna kommer på torsdag.

”Genom våra handlingar ska vi göra vårt missnöje med det nuvarande systemet hört och visa vår beslutsamhet att införa ett rättvist vinstdelningssystem”, skriver facket i ett uttalande som Reuters återger.

Bjöd på rekordpaket

I september lovade Micron sina produktionsanställda i Taiwan ersättningar motsvarande 35 till 68 månadslöner för räkenskapsåret 2026. Paketet hade ett golv på 1,7 miljoner taiwanesiska dollar i kontanter, omkring 515 000 kronor, skrev Dagens PS. Det motsvarar knappt sex årslöner.

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Facket ser det på ett annat sätt. Lin Zhe-rui, ordförande för Microns fackförening i Taiwan, menar att bolaget använder 68-månadersbeskedet för att ge sken av att alla får jättelika utbetalningar, enligt Korea Herald. Siffran är en summering av lön och bonusposter, räknad mot en månadsgrundlön på runt 30 000 taiwanesiska dollar.

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Det motsvarar drygt 9 000 kronor i månaden. De 68 månaderna landar alltså på drygt 600 000 kronor, där en del är ordinarie lön och aktier.

Enligt fackets egna beräkningar motsvarar paketet bara cirka 4,4 procent av Microns rörelseresultat, uppger Taipei Times. Facket kräver att 15 procent av rörelseresultatet ska delas ut till de anställda varje kvartal från och med nästa räkenskapsår, plus en engångsbetalning på 83 månadslöner för 2026.