Micron lovade sina taiwanesiska fabriksarbetare ersättningar motsvarande upp till 68 månadslöner. Facket kallar siffran en illusion, och på torsdag går arbetarna i Taoyuan ut i strejk hos minnesjätten.
Erbjöds upp till 68 månadslöner – nu strejkar de ändå hos chip-jätten
Facket som företräder Micron Technologys anställda i Taoyuan, Taiwan, inleder en strejk på torsdag. Den sammanfaller med ett medlingsmöte mellan bolaget och facket vid Microns verksamhet i Taichung, rapporterar Reuters.
Missa inte: Uppstickare får minneschip-giganterna att darra – faller kraftigt på börsen. Realtid
Strejken ska visa solidaritet med Taichungfacket och öka trycket på Micron att lägga fram ett konkret förslag om vinstdelning. Hur länge den varar har facket inte sagt. Detaljerna kommer på torsdag.
”Genom våra handlingar ska vi göra vårt missnöje med det nuvarande systemet hört och visa vår beslutsamhet att införa ett rättvist vinstdelningssystem”, skriver facket i ett uttalande som Reuters återger.
Bjöd på rekordpaket
I september lovade Micron sina produktionsanställda i Taiwan ersättningar motsvarande 35 till 68 månadslöner för räkenskapsåret 2026. Paketet hade ett golv på 1,7 miljoner taiwanesiska dollar i kontanter, omkring 515 000 kronor, skrev Dagens PS. Det motsvarar knappt sex årslöner.
Läs även: OpenAI-anställda får 30 miljoner var – 67 gånger svensk medianlön. Dagens PS
Facket ser det på ett annat sätt. Lin Zhe-rui, ordförande för Microns fackförening i Taiwan, menar att bolaget använder 68-månadersbeskedet för att ge sken av att alla får jättelika utbetalningar, enligt Korea Herald. Siffran är en summering av lön och bonusposter, räknad mot en månadsgrundlön på runt 30 000 taiwanesiska dollar.
Det motsvarar drygt 9 000 kronor i månaden. De 68 månaderna landar alltså på drygt 600 000 kronor, där en del är ordinarie lön och aktier.
Enligt fackets egna beräkningar motsvarar paketet bara cirka 4,4 procent av Microns rörelseresultat, uppger Taipei Times. Facket kräver att 15 procent av rörelseresultatet ska delas ut till de anställda varje kvartal från och med nästa räkenskapsår, plus en engångsbetalning på 83 månadslöner för 2026.
Presidenten har lagt sig i
Medlingen mellan Micron och Taoyuanfacket havererade i september. I början av oktober röstade 1 994 medlemmar, 99 procent av de som röstade, för strejk, rapporterade Reuters. Facket i Taichung, som representerar Microns största anläggning i Taiwan, förhandlar fortfarande och har ännu inte röstat om strejk.
Missa inte: Strejk i Chile hotar utbudet av viktiga metallen. Realtid
Konflikten har nått högsta politiska nivå. Taiwans president Lai Ching-te uppmanade förra veckan bolaget och de anställda att förhandla ”uppriktigt”.
Micron har omkring 15 000 anställda i Taiwan och uppger att bolaget investerat över 1 600 miljarder taiwanesiska dollar, motsvarande 49 miljarder dollar, på ön. Där tillverkas DRAM och HBM-minnen, nyckelkomponenter i AI-servrar.
Koreanerna fick sin del
Konflikten liknar den som skakade Sydkorea i våras. Där avvärjde Samsung en 18 dagar lång strejk genom att avsätta 10,5 procent av chipdivisionens rörelseresultat till bonusar. Taiwanfacken har pekat på att avtalen hos Samsung och SK Hynix har vidgat klyftan mellan dem och de koreanska konkurrenterna, enligt Reuters.
Realtid har tidigare skrivit om hur Samsung återtog förstaplatsen som minnestillverkare på AI-efterfrågan. Vinsterna i minnesbranschen har exploderat. Micron rapporterade en rekordomsättning på 54,2 miljarder dollar för kvartalet som slutade i början av september.
Samtidigt ser det helt annorlunda ut i andra delar av techsektorn. Där har bolag som Teradata sagt till de anställda att AI går före löneökningarna.
Micron-aktien handlades 2 procent lägre i förhandeln på tisdagen, kring 887 dollar. Det är drygt 29 procent under rekordnivån på 1 255 dollar.