Dollarn stjäl guldets glans – ädelmetallen backar trots krigsutbrott

Givet hur priserna på både dollarn och guldet har rört sig sedan USA anföll Iran verkar det som att guldförespråkarnas analys kan ha varit optimistisk.

Dollarn klättrar stadigt när marknaden söker trygga placeringar. (Bild: Avanza)

Dollarn har rusat flera procentenheter medan guldpriset har gjort tvära kast. Trots att ett krigsutbrott traditionellt sett borde utlösa en kraftig tillströmning till guld. Guldpriset har istället fallit i relation till den stärkta dollarn.

Guldpriset har backat över två procent sedan krigsutbrottet. (Bild: Avanza)

Dollarns oväntade comeback

Trots Donald Trumps uttalade mål att försvaga dollarn har den amerikanska valutan nu fått en rejäl skjuts uppåt. Uppgången sker efter de omfattande attackerna mot iranska mål, men analytiker menar att det inte rör sig om en klassisk flykt till trygghet, enligt en analys i Reuters.

Istället handlar det om en ren energistrategi där dollarn gynnas på bekostnad av länder med stort importberoende.

När oljepriset rusar drabbas valutor som euron, yenen och yuanen hårt, då ekonomierna bakom valutorna är extremt känsliga för energiprisökningar. USA står däremot starkt som nettoexportör av energi, vilket gör dollarn till vinnaren ”by default”.

Om oljepriset biter sig fast över 100 dollar riskerar vi att hamna i en självförstärkande loop som pressar upp dollarn ytterligare.

Förutom energiaspekten kan en ihållande inflation, driven av högre råvarupriser, tvinga den amerikanska centralbanken att hålla räntorna höga under hela året. Detta ger ytterligare bränsle till dollarn och skapar huvudvärk för resten av världsekonomin.

Guld får stå åt sidan

Trots den tilltagande geopolitiska oron backar alltså guld- och silverpriserna kraftigt på onsdagen. Marknaden pressas av en dollar som nått sin högsta nivå på nio månader i kombination med stigande amerikanska statspappersräntor.

Analytikern Jim Wyckoff konstaterar att dessa faktorer just nu trumfar den rådande riskaversionen. Samtidigt växer oron för en utdragen konflikt då Iran ser ut att strategiskt försöka dränera USA:s och Israels dyrbara luftförsvarssystem på resurser, skriver Kitco.