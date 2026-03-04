Bank-vd:n om marknadens reaktion: "Jag är överraskad"

När USA attackerade Iran i helgen trodde många att det skulle leda till kaos på börserna.

Men finansmarknaderna har reagerat mer dämpat än väntat på den pågående konflikten, enligt Goldman Sachs vd David Solomon.

Trots att striden redan har pågått i fem dagar och att Iran meddelat att man stänger Hormuzsundet har aktiemarknaderna visat relativ stabilitet, även om amerikanska index sjönk under tisdagen.

Har stigit en del

Oljepriserna har stigit på oro för störningar i sjöfarten, men marknaden lugnades något efter att USA meddelat att man kommer att erbjuda försäkring åt tankfartyg i Persiska viken för att hålla oljeflödet igång, skriver CNBC.

Brent-olja handlades kring 83,50 dollar per fat, medan West Texas Intermediate låg på drygt 76 dollar.

Strateger varnar att priserna kan passera 100 dollar om Hormuzsundet stängs under en längre period.

”Jag är faktiskt förvånad. Jag tror att marknadens reaktion har varit mer gynnsam, med tanke på omfattningen av detta, än man hade trott”, säger Solomon.

Räntor har gått upp

Obligationsmarknaden har inte följt den traditionella trenden att söka sig till en ”säker hamn”.

Räntor stiger istället, då investerare oroar sig för att högre energikostnader kan driva inflationen upp och hålla räntorna höga längre än väntat.

Solomon betonade att marknaderna behöver tid för att smälta de kort- och medelfristiga konsekvenserna av konflikten, inklusive påverkan på energikedjor, konsumtionsbeteenden och global ekonomisk stabilitet.