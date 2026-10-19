Finland vill dölja bankfolkets egna aktieaffärer

Den finländska regeringen lämnade den 1 oktober en proposition till riksdagen som avskaffar insideranmälningarna i lagen om investeringstjänster. Förslaget tar också bort skyldigheten att föra ett offentligt insiderregister, som har funnits sedan 1996. Det rapporterar Kauppalehti.

Ändringen gäller också kreditinstitut, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder, i den mån de erbjuder investeringstjänster. Förslaget behandlas nu i riksdagens ekonomiutskott, och lagarna är tänkta att börja gälla vid årsskiftet 2027. Uppgifter som redan finns i registret ska sparas i fem år.

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Insiderhandel förblir förbjuden, och företagen måste fortfarande övervaka de anställdas privata affärer enligt EU:s regler. Skillnaden är att de registren inte är offentliga. Myndigheten kommer att se uppgifterna, men investerare, journalister och allmänhet kommer inte att kunna granska dem samlat.

Inga kostnadskalkyler

Regeringen har tre motiveringar. Dubbla register kostar pengar för företagen. Kravet gäller bara inhemska aktörer och inte utländska filialer i Finland. Dessutom har EU:s regler mot marknadsmissbruk byggts ut sedan 1996 och räcker enligt regeringen som grund för tillsynen.

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Bakom förslaget ligger statsminister Petteri Orpos ambition att avveckla nationella regler som går längre än EU:s. Regeringen anger dock inte hur mycket företagen sparar. Den hävdar att registren har använts lite, men saknar exakta uppgifter om hur mycket.

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Regeln är helt nationell och har överlevt flera tidigare försök att avskaffa den, skriver Marianne Saarikko Janson på advokatbyrån Vestra.