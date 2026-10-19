I 30 år har vem som helst kunnat se hur finländska bankrådgivare och förvaltare handlar aktier. Nu vill regeringen stänga registret, och även tillsynsmyndigheten medger att insynen blir sämre.
Finland vill dölja bankfolkets egna aktieaffärer
Den finländska regeringen lämnade den 1 oktober en proposition till riksdagen som avskaffar insideranmälningarna i lagen om investeringstjänster. Förslaget tar också bort skyldigheten att föra ett offentligt insiderregister, som har funnits sedan 1996. Det rapporterar Kauppalehti.
Ändringen gäller också kreditinstitut, fondbolag och förvaltare av alternativa investeringsfonder, i den mån de erbjuder investeringstjänster. Förslaget behandlas nu i riksdagens ekonomiutskott, och lagarna är tänkta att börja gälla vid årsskiftet 2027. Uppgifter som redan finns i registret ska sparas i fem år.
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Insiderhandel förblir förbjuden, och företagen måste fortfarande övervaka de anställdas privata affärer enligt EU:s regler. Skillnaden är att de registren inte är offentliga. Myndigheten kommer att se uppgifterna, men investerare, journalister och allmänhet kommer inte att kunna granska dem samlat.
Inga kostnadskalkyler
Regeringen har tre motiveringar. Dubbla register kostar pengar för företagen. Kravet gäller bara inhemska aktörer och inte utländska filialer i Finland. Dessutom har EU:s regler mot marknadsmissbruk byggts ut sedan 1996 och räcker enligt regeringen som grund för tillsynen.
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Bakom förslaget ligger statsminister Petteri Orpos ambition att avveckla nationella regler som går längre än EU:s. Regeringen anger dock inte hur mycket företagen sparar. Den hävdar att registren har använts lite, men saknar exakta uppgifter om hur mycket.
Regeln är helt nationell och har överlevt flera tidigare försök att avskaffa den, skriver Marianne Saarikko Janson på advokatbyrån Vestra.
”Inte bra i sig”
Finlands finansinspektion, Finanssivalvonta, stöder förslaget. Direktören Tero Kurenmaa säger till Kauppalehti att myndighetens tillsyn inte påverkas, eftersom uppgifterna finns i andra källor som transaktionsrapporteringen.
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Han medger samtidigt att öppenheten har ett pris. Upptäckter som medier och allmänhet har gjort har tidigare lett till utredningar. Helsingin Sanomat avslöjade en gång hur bankfolk handlade kortsiktigt med aktier i strid med sina egna etiska regler. Enligt Kurenmaa kommer sådana upptäckter sannolikt att utebli om lagen går igenom.
”Om öppenheten försämras är det förstås inte bra i sig”, säger han till tidningen. Avvägningen är enligt honom lagstiftarens att göra.
”Så kommer det förstås inte att bli”
Börsstiftelsens vd Sari Lounasmeri är förvånad över att förslaget motiveras med kostnader utan några konkreta kalkyler. Företagen måste ändå följa de anställdas affärer, så det borde inte kosta mycket att publicera dem.
”Om det här har orsakat betydande kostnader syns förändringen väl i att kostnaderna sjunker för investerarna”, säger hon sarkastiskt till Kauppalehti och tillägger att det förstås inte kommer att ske.
Mest oroar henne att avvecklingen sprider sig steg för steg, där varje nytt slopat krav motiveras med det förra.
Gröna riksdagsledamoten Mari Holopainen kräver i ett pressmeddelande att förslaget dras tillbaka. Hon kritiserar också att finansministeriet inte bad medier eller frivilligorganisationer om remissvar.
Branschen vill gå längre
Näringslivsorganisationen EK beskriver förslaget som en avveckling av det så kallade Finlandstillägget, alltså regler som går längre än EU:s minimikrav. EK:s expert Santeri Suominen tror inte att förtroendet för marknaden påverkas. Han medger dock att EK inte vet vad registren kostar företagen per år.
Både EK och branschorganisationen Finanssiala vill att även fondbolagen ska slippa registren och att samma sak utreds för arbetspensionsbolagen. Finanssialas chefsjurist Jari Virta säger till Kauppalehti att reformen stannar halvvägs om fondbolagen inte omfattas.
I dag berörs inte pensionsbolagen och Keva. Innehaven för direktörer och styrelseledamöter i Varma, Ilmarinen och Keva förblir därför offentliga tills vidare.
Sverige saknar motsvarighet
I Sverige finns Finansinspektionens insynsregister, men det gäller personer i ledande ställning i börsbolag enligt EU:s regler, inte vanliga anställda på banker och värdepappersbolag. Enligt finska finansministeriet finns inget motsvarande krav någon annanstans i EU.
Även det svenska registret har brister. I somras visade en genomgång att nära var sjunde insynsrapport till FI innehåller minst ett fel.