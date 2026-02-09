Så saboterar svenska arbetssättet globala samarbeten

Affärskulturexperten Philip Sjögren varnar i Affärsvärlden för att svenska arbetssätt ofta misstolkas och ibland kan irritera omvärlden.

Kärnan i problemet är, enligt Sjögren, att svenskar överskattar sin förmåga att fungera i andra affärskulturer.

Missförstånd påverkar produktivitet och affärsresultat

I en global ekonomi kan missförstånd påverka relationer, produktivitet och inte minst affärsresultat.

Ett återkommande irritationsmoment är den svenska strävan efter konsensus. I Sverige är det ett arbetssätt som är inkluderande men i många andra länder uppfattas den som både långsam och otydlig.

När beslut ska förankras i flera led tolkar internationella kollegor det som obeslutsamhet. I många kulturer förväntar sig anställda att chefer ta tydliga beslut och stå för riktningen, inte låta processen växa fram över tid.

