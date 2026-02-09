09 feb. 2026

Så saboterar svenska arbetssättet globala samarbeten

Handslag över bilder på flaggor.
Affärskulturexperten Philip Sjögren menar att svenska arbetssätt ofta krockar med internationella förväntningar (Foto: Gerenme, Getty Images).
Karin Andersen
Karin Andersen
Uppdaterad: 09 feb. 2026Publicerad: 09 feb. 2026

Svenska företag är starka globalt. Men bakom bilden av modern ledarskapskultur finns beteenden som skapar friktion i internationella samarbeten.

Affärskulturexperten Philip Sjögren varnar i Affärsvärlden för att svenska arbetssätt ofta misstolkas och ibland kan irritera omvärlden.

Kärnan i problemet är, enligt Sjögren, att svenskar överskattar sin förmåga att fungera i andra affärskulturer.

Läs också:
”Lyckad integration kräver koll på företagskulturerna” – Realtid

Missförstånd påverkar produktivitet och affärsresultat

I en global ekonomi kan missförstånd påverka relationer, produktivitet och inte minst affärsresultat.

Ett återkommande irritationsmoment är den svenska strävan efter konsensus. I Sverige är det ett arbetssätt som är inkluderande men i många andra länder uppfattas den som både långsam och otydlig.

När beslut ska förankras i flera led tolkar internationella kollegor det som obeslutsamhet. I många kulturer förväntar sig anställda att chefer ta tydliga beslut och stå för riktningen, inte låta processen växa fram över tid.

Läs mer:
Konsensus – ett hot mot svensk innovation och framgång? – Realtid

Svensk planering skapar osäkerhet utomlands

Planering är ett annat område där Sverige sticker ut. Svenska team nöjer sig ofta med en övergripande riktning och fyller i detaljerna senare.

För medarbetare från andra länder är det ett arbetssätt som skapar osäkerhet. Sjögren beskriver hur utländska team väntar på instruktioner medan svenskar redan har börjat agera utifrån egna tolkningar.

Det leder till missförstånd om ansvar och prioriteringar.

Se och läs:
Lyckoprofessorn: Därför 50 000 kronor räcker längre än vi tror – Dagens PS

Han menar också att svenskar ofta tror att de arbetar mer faktabaserat än de gör. I praktiken bygger många beslut på magkänsla snarare än omfattande underlag.

Den informella svenska stilen krockar med många kulturer

Den svenska informella stilen kan slå fel på en internationell spelplan. Platta organisationer och ett avspänt tilltal ses som moderna i Sverige.

Samma beteende kan i många länder uppfattas som brist på respekt. Att tilltala chefer utan titel eller gå rakt på sak kan tolkas som oartigt eller arrogant.

Sjögren menar att lösningen inte är att efterlikna andra kulturer även om det kan vara frestande. Istället är en nyckel att försöka förstå hur det egna beteendet uppfattas.

Företag som kommunicerar tydligt och förstår hur de uppfattas får en konkurrensfördel. Små justeringar kan göra stor skillnad för svenska företag som verkar globalt.

Karin Andersen
Karin Andersen

Ekonomijournalist med inriktning på ekonomi och breda samhällsfrågor.

