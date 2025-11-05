Realtid
Stegra tonar ned krisen – mitt under myndighetskontroll

Martin Kinnunen (SD) är mer positivt inställd till Stegra efter ett möte med bolaget. (Foto: Lars Schröder/Pontus Lundahl/ TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 05 nov. 2025Publicerad: 05 nov. 2025

Stålbolaget Stegra bjöd in riksdagsledamöter till möte där vd Henrik Henriksson gav en positiv bild av bolagets framtid. Samtidigt pågår stora förändringar i styrelsen och en myndighetskontroll vid fabriken i Boden.

Stegra samlade tisdagskväll mellan tio och femton riksdagsledamöter från fyra olika utskott till ett möte på bolagets Stockholmskontor.

Under mötet presenterade vd Henrik Henriksson en betydligt mer optimistisk bild av företagets situation än vad som framkommit i medierapporteringen den senaste tiden, skriver Dagens industri.

”Jag uppfattade dem som hoppfulla inför framtiden och att de inte anser att de befinner sig i någon kris”, säger Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen, som deltog i mötet till Di.

Enligt Kinnunen beskrev bolaget kostnadsfördyringarna som begränsade och främst kopplade till infrastruktur och vissa byggnationer.

Skillnaden mot ursprungsbudgeten framställdes som liten, trots att bolaget tidigare uppgett att de behöver tillföra omkring tio miljarder kronor i ny finansiering för att slutföra stålverket i Boden.

Omfattande styrelseförändringar

De senaste veckorna har Stegra genomfört stora förändringar i ledningen.

Grundaren Harald Mix har ersatts som ordförande av Shaun Kingsbury från investeringsfonden Just Climate, som grundades av USA:s tidigare vice president Al Gore.

Till styrelsen har fyra nya ledamöter tillkommit.

Annemarie Manger från Nederländerna kommer närmast från en ledande roll i ett av världens största projekt för koldioxidlagring. Han har lång erfarenhet från stålindustrin, bland annat från Tata Steel.

Lars Fromm, finanschef i Altor, tar plats som ägarrepresentant. Emmanuel Rodriguez har bakgrund från flera ledande befattningar i ståljätten Arcelor Mittal, medan Aidan de Brunner har erfarenhet av att hantera företag i ekonomiska svårigheter.

”Vi har inte tryckt på bromsen”

I sin första intervju som ordförande tillbakavisar Shaun Kingsbury att bolaget befinner sig i kris. Han betonar att byggandet fortsätter i full fart med 3 500 personer på plats i Boden.

”Kostnaderna för projektet har ökat och vi behöver resa 15 procent extra kapital. Det är ovälkommet men inte ovanligt för ett projekt av den här storleken”, säger Kingsbury till Di.

Han meddelar att finansieringen kommer att vara klar först under nästa år och att Just Climate, som redan är minoritetsägare, kommer att tillföra mer kapital utan att nödvändigtvis bli största ägare.

Myndighetskontroll på plats

Samtidigt genomfördes under onsdagsmorgonen en större myndighetskontroll vid Stegras anläggning i Boden, skriver Affärsvärlden.

Polisen, Skatteverket och Arbetsmiljöverket deltog i insatsen, som enligt myndigheterna är en del av det reguljära arbetet med att motverka brott och regelöverträdelser i arbetslivet.

Stegra har även två ansökningar om ytterligare statligt stöd inne hos Energimyndigheten. Men enligt Martin Kinnunen föranleder mötet med riksdagsledamöterna ingen förändring i den politiska hållningen till dessa ansökningar.

IndustriStegraSverigedemokraterna
