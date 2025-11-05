Stegra tonar ned krisen – mitt under myndighetskontroll

Stegra samlade tisdagskväll mellan tio och femton riksdagsledamöter från fyra olika utskott till ett möte på bolagets Stockholmskontor.

Under mötet presenterade vd Henrik Henriksson en betydligt mer optimistisk bild av företagets situation än vad som framkommit i medierapporteringen den senaste tiden, skriver Dagens industri.

”Jag uppfattade dem som hoppfulla inför framtiden och att de inte anser att de befinner sig i någon kris”, säger Sverigedemokraternas miljöpolitiska talesperson Martin Kinnunen, som deltog i mötet till Di.

Enligt Kinnunen beskrev bolaget kostnadsfördyringarna som begränsade och främst kopplade till infrastruktur och vissa byggnationer.

Skillnaden mot ursprungsbudgeten framställdes som liten, trots att bolaget tidigare uppgett att de behöver tillföra omkring tio miljarder kronor i ny finansiering för att slutföra stålverket i Boden.

Omfattande styrelseförändringar

De senaste veckorna har Stegra genomfört stora förändringar i ledningen.

ANNONS

Grundaren Harald Mix har ersatts som ordförande av Shaun Kingsbury från investeringsfonden Just Climate, som grundades av USA:s tidigare vice president Al Gore.

Till styrelsen har fyra nya ledamöter tillkommit.

Missa inte:

AMF: Vi kan gå in med mer pengar i Stegra. Dagens PS

Annemarie Manger från Nederländerna kommer närmast från en ledande roll i ett av världens största projekt för koldioxidlagring. Han har lång erfarenhet från stålindustrin, bland annat från Tata Steel.

Lars Fromm, finanschef i Altor, tar plats som ägarrepresentant. Emmanuel Rodriguez har bakgrund från flera ledande befattningar i ståljätten Arcelor Mittal, medan Aidan de Brunner har erfarenhet av att hantera företag i ekonomiska svårigheter.