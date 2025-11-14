Sparkades på Lager 157 – ingen vågar ta över

Sedan dess finns inget skyddsombud kvar på arbetsplatsen.

”Vem skulle våga ta på sig den rollen? Som skyddsombud inom Lager 157 är man så oerhört ensam”, säger Lina till Arbetet.

Rädsla att gå på toaletten

Tidigare anställda vittnar om en kaotisk arbetsmiljö ute i butikerna.

Personal jagas av ansvariga när de varit på toaletten för länge. Kassapassen kan pågå i uppemot tio timmar. Kunder blir hotfulla och kastar saker på personalen.

Sedan 2020 har Arbetsmiljöverket gjort 23 inspektioner i Lager 157:s butiker. 13 ledde till åtgärdskrav för återkommande brister: dålig städning, stress, farlig kartongstapling och saknade hjälpmedel för tunga lyft.

”Tejpar ihop sprickorna”

”Arbetsmiljöfrågorna sticker ut på bolaget i jämförelse med andra kedjor”, säger Jens Lindström, central ombudsman på Handels, till Arbetet.

Daniel Andersson, regionalt skyddsombud i Borlänge, beskriver företagets arbetssätt: ”De tejpar liksom ihop sprickorna men lagar inte helheten.”

Lager 157 nekar. Företaget tar arbetsmiljöfrågor på största allvar, hävdar bolagets Head of Operation Agnes Kaczmarek.

”Alla nya butikschefer hos oss går igenom en introduktionsutbildning där arbetsmiljö, ledarskap och säkerhet är centrala delar. De får även löpande stöd från regionchefer och HR”, säger hon till Arbetet