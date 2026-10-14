SAS-delägarens bakslag – Lufthansa ser ut att vinna miljardstriden

Bakslag för SAS-ägaren

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För Air France-KLM vore en förlust ett tydligt bakslag. Koncernen äger i dag 19,9 procent av SAS och har aviserat planer på att gå upp till 60,5 procent genom att köpa ut Castlelake och Lind Invest. Den affären väntar fortfarande på godkännande från EU-kommissionen.

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Vd:n Benjamin Smith har beskrivit TAP som en del av koncernens strategi med flera nav. Planen var att göra Lissabon till gruppens enda knutpunkt i Sydeuropa, med flyg till Brasilien och övriga Sydamerika samt Afrika. Budet hade även stöd av Delta Air Lines, koncernens partner över Atlanten.

Tillsammans med SAS-affären skulle TAP ha gett Air France-KLM nav i både norra och södra Europa. Smith har sagt att koncernen ska gå från att vara fransk-nederländsk till en europeisk mästare genom två förvärv, SAS och TAP.

Lufthansa tar Sydatlanten

För Lufthansa är TAP en naturlig pusselbit. Bolagen ingår redan i samma flygallians, Star Alliance, som SAS lämnade för Air France-KLM:s SkyTeam 2024. Lufthansas vd Carsten Spohr har kallat TAP-affären nästa logiska steg för koncernen, som redan äger Swiss, Austrian, Brussels Airlines och en stor post i italienska ITA Airways.

Enligt Jornal Económico har Lufthansa i dag omkring nio procent av trafiken mellan Europa och Sydamerika och ligger på sjätte plats. Med TAP:s andel på elva procent skulle den tyska koncernen bli störst på marknaden.

Räddades med miljarder

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Som Realtid tidigare har rapporterat förstatligades TAP under pandemin och räddades med 3,2 miljarder euro i statligt kapital. Bolaget har omkring 7 700 anställda och omsatte 4,3 miljarder euro 2025, men vinsten sjönk till 4,1 miljoner euro.

TAP:s vd Luís Rodrigues säger till ECO att bolaget vill bli det mest lönsamma i den koncern som vinner, oavsett vilken.

Lång väg kvar

Affären är dock långt ifrån klar. Efter regeringens beslut ska avtalen formaliseras och därefter granskas av EU:s konkurrensmyndighet. Portugals finansminister räknar med att granskningen tar 18 till 24 månader, vilket innebär att privatiseringen kan bli klar först 2028.

Samma granskning väntar för Air France-KLM i SAS, där koncernen enligt Dagens PS har uttryckt stor tillfredsställelse med SAS lönsamhet. Den affären påverkar också Skåne, där SAS satsning på Kastrup väckt krav på en kriskommission