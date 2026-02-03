Myten om F-35:s ”kill switch” – därför står Finland starkt

Finlands stora satsning på 64 F-35-jaktplan väcker frågor om politiskt beroende av USA.

I en alltmer osäker säkerhetspolitisk miljö har spekulationerna ökat om att Washington i framtiden kan komma att använda vapenleveranser som påtryckningsmedel mot sina allierade i Europa.

Men när det gäller Finland är bilden enligt experterna mer nyanserad än vad debatten antyder.

Stark position för Finland

Försvarsforskaren Olli Pekka Suorsa, som tidigare arbetat i den finska flygindustrin på Patria, betonar att Finland har en ovanligt stark position.

Den första anledningen är att finska förhandlare var framsynta och säkrade ett krisreservlager av reservdelar som gör det möjligt att hålla planen i luften även vid logistiska eller politiska störningar.

”Det är något de flesta andra operatörer inte har”, säger Suorsa till Yle.