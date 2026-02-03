03 feb. 2026

Försvarsjätten satsar stort på svensk mark

Myten om F-35:s ”kill switch” – därför står Finland starkt

F-35 är en tillgång för Finland som USA inte så lätt kan ta ifrån dem.(Foto: Harald Tittel/AP/TT)
Johan Colliander
Johan Colliander
Uppdaterad: 03 feb. 2026Publicerad: 03 feb. 2026

I en tid av oro kring Washingtons roll i Nato diskuteras om USA kan använda vapensystem som hävstång mot sina allierade. Experter menar att Finland har förhandlat fram ett av de starkaste avtalen i F-35-programmet.

Finlands stora satsning på 64 F-35-jaktplan väcker frågor om politiskt beroende av USA.

I en alltmer osäker säkerhetspolitisk miljö har spekulationerna ökat om att Washington i framtiden kan komma att använda vapenleveranser som påtryckningsmedel mot sina allierade i Europa.

Men när det gäller Finland är bilden enligt experterna mer nyanserad än vad debatten antyder.

Därför biter inte ett amerikanskt hot mot Finland

Trots sitt beroende av USA:s vapenteknik har Finland byggt in ovanligt stor självständighet i sitt F-35-avtal, enligt försvarsexpert. Finlands stora

Stark position för Finland

Försvarsforskaren Olli Pekka Suorsa, som tidigare arbetat i den finska flygindustrin på Patria, betonar att Finland har en ovanligt stark position.

Den första anledningen är att finska förhandlare var framsynta och säkrade ett krisreservlager av reservdelar som gör det möjligt att hålla planen i luften även vid logistiska eller politiska störningar.

”Det är något de flesta andra operatörer inte har”, säger Suorsa till Yle.

Att vara del av leveranskedjan ger skydd

Men det handlar inte enbart om buffertlager.

Finland är inte bara kund i F-35-programmet, landet är också en aktiv del av den globala leveranskedjan.

Hundratals framdelar till F-35 tillverkas i Finland, och motorer kan monteras vid Patrias fabrik i Nokia.

Det här skapar en sorts naturlig skyddszon. Att skada Finlands tillgång till F-35 skulle drabba hela den internationella flottan, inklusive USA:s egna plan.

Frågan om en så kallad. ”kill switch” i F-35 har väckt oro bland allmänheten. Men enligt Suorsa rör det sig om en missuppfattning.

Den riktiga risken är inte att planen sluta fungera på plats, utan att leveranskedjan, alltså tillgången till reservdelar, uppdateringar och underhåll, kan strypas.

Finland och Norge hjälper varandra

Tanken på finsk-norskt samarbete kring F-35-underhåll har lyfts fram som en ytterligare säkerhetsmarginal.

Norge har nyligen öppnat en underhållsanläggning i Rygge, och de båda försvarsföretagen Patria och norska Kongsberg är sedan länge sammankopplade. Kongsberg äger 49,9 procent av Patria.

Den norska forskningsledaren Stian Betten vid FFI välkomnar tanken och menar att ett tätare samarbete med Finland vore ”mycket förnuftigt”, enligt Yle.

Ekonomin spelar dessutom en avgörande roll. F-35 är ett av världens större industriella exportprojekt, och de riktigt stora intäkterna för tillverkaren Lockheed Martin kommer från långsiktigt underhåll, uppgraderingar och ammunition.

”Vi ser det i den amerikanska nationella försvarsstrategin. Det talas om att Europa ska ta ett större ansvar för sitt eget försvar, men mellan raderna står det också ”köp amerikanskt”, menar Suorsa.

Detta gör det ekonomiskt ointressant för USA att skada sina egna kundrelationer.

Är inte ett hundraprocentigt skydd

Men det innebär inte att Finland har ett hundraprocentigt skydd.

Suorsa påminner om att andra länder i världen, bland annat i Mellanöstern och Sydostasien medvetet diversifierar sina vapenleverantörer just för att minska beroendet av enbart USA.

Finland valde dock att lägga alla sina ägg i den västerländska korgen vid köpet av Hornet på 1990-talet, och denna väg har fortgått med F-35.

Det är en medveten strategi, men ger heller inte säkerhet mot alla tänkbara politiska förändringar.

F-35FinlandFörsvarUSA
