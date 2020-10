Batljan dementerar inte investering

Finansmannen Ilja Batljan, vd och storägare i SBB, men även storägare i Odd Molly och Eniro, uppges ha köpt in sig i Cell Impact via den riktade emission om 175 miljoner som bolaget genomförde tidigare i veckan. Det rapporterar Nyhetsbyrån Direkt med hänvisning till en källa med insyn i processen. Ilja Batljan dementerar inte uppgifterna när Realtid pratar med honom. Han bekräftar inte heller att de stämmer.

– Jag kommenterar bara frågor som gäller SBB, säger han till Realtid.

Teknikföretaget Cell Impact, leverantör av avancerade flödesplattor till tillverkare av bränsleceller, har i veckan tagit in 175 miljoner kronor via en riktad nyemission om totalt 7 000 000 nya aktier av serie B till en teckningskurs om 25 kronor per aktie, via ett så kallat accelererat bookbuilding-förfarande.