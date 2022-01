Bästa avkastningen sedan 2009 för Didner & Gerge

Under 2021 har fonden avkastat 32,9 procent och är därmed sämre än index som har ökat 39,3 procent. Det framgår av en månadsrapport från förvaltarna Carl Bertilsson och Simon Peterson.



Börsårets sista månad avslutades, enligt fondens förvaltare, i positiva tongångar och för helåret 2021 utvecklades börsen starkt. För fonden resulterade helåret 2021 dessutom i den bästa avkastningen sedan 2009.



Atlas Copco, H&M och Sandvik var fondens största positiva bidragsgivare under månaden. I den negativa vågskålen fanns Dometic, SEB och Securitas.

Atlas Copcos aktie avslutade året starkt och koncernen uppges vara bra positionerad inom de skiften som sker inom industrin gällande automation, digitalisering och energieffektivitet.



Gällande Sandvik skriver förvaltarna att bolaget är ett större innehav sedan andra halvan av 2021 och uppges ha bidragit till god avkastning under slutet av året.



–Sandvik står inför ett intressant 2022 där SMT ska särnoteras. Det resulterar i att Sandvikkoncernen kommer att ha högre tillväxt, högre marginaler och bättre avkastning på kapital, skriver förvaltarna, Carl Bertilsson och Simon Peterson.

Vimian är ett nytt innehav från och med december. Fonden investerade i Vimian när bolaget börsnoterades i juni, men sålde ut innehavet efter att aktien steg kraftigt efter noteringen.



– I slutet av året handlade aktien svagt och under noteringsnivån, vilket vi bedömde var en attraktiv nivå att gå in i aktien igen. Vimian som är en ledande aktör inom djurhälsa har goda förutsättningar för bra vinsttillväxt under flera år framöver drivet av både organisk och förvärvad tillväxt.



Framöver tror förvaltarna att 2022 blir ett spännande år.



–Aktiemarknaden ser fortsatt attraktiv ut drivet av en underliggande tillväxt i ekonomin, fortsatt låga räntor och många välskötta bolag som kan leverera god vinsttillväxt och som har starka balansräkningar. Vi har fortsatt fullt fokus på att följa vår långsiktiga filosofi och strategi som har genererat goda resultat för fonden historiskt, skriver förvaltarna.



De största innehaven i fondens portfölj vid månadsskiftet var Volvo AB, Atlas Copco och H&M med portföljvikter om 7,5, 6,0 respektive 6,0 procent