Teslas kollaps fortsätter på svenska marknaden

Totalt ökade antalet nyregistrerade personbilar till 20 168 under månaden, en ökning med 6 procent i årstakt.

För Volvo XC60 – nummer ett i listan över modeller som registrerats i augusti – blev det ett lyft på 68 procent i årstakt till 858 nyregistrerade bilar i augusti. Volvo Cars (börskurs Volvo Car) kniper även andraplatsen i mest registrerade bilar med Volvo EX/XC40.

För Tesla ser det betydligt mörkare ut. Tesla Model Y rasar med 87 procent i årstakt till 141 registreringar i augusti, medan Tesla Model 3 rasar 73 procent till 67 registreringar och Tesla Model X respektive Model S bara noterar 1 registrering var.

Rapporten visar även att bussmarknaden växer i årstakt, medan lätta lastbilar minskar för sextonde månaden i rad, enligt Mobility Swedens månadssiffror.

Andelen laddbara bilar uppgick i augusti till 59 procent av nyregistreringarna.

Tunga lastbilsregistreringar ökar med 2,7 procent i augusti jämfört med i fjol och uppgick till 378 fordon, enligt Mobility Sweden.