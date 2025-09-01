Teslas kollaps på den svenska bilmarknaden fortsätter, medan Volvo Cars befäster sin position som förstahandsvalet bland svenska bilköpare, visar augustisiffror från Mobility Sweden.
Teslas kollaps fortsätter på svenska marknaden
Totalt ökade antalet nyregistrerade personbilar till 20 168 under månaden, en ökning med 6 procent i årstakt.
För Volvo XC60 – nummer ett i listan över modeller som registrerats i augusti – blev det ett lyft på 68 procent i årstakt till 858 nyregistrerade bilar i augusti. Volvo Cars (börskurs Volvo Car) kniper även andraplatsen i mest registrerade bilar med Volvo EX/XC40.
För Tesla ser det betydligt mörkare ut. Tesla Model Y rasar med 87 procent i årstakt till 141 registreringar i augusti, medan Tesla Model 3 rasar 73 procent till 67 registreringar och Tesla Model X respektive Model S bara noterar 1 registrering var.
Rapporten visar även att bussmarknaden växer i årstakt, medan lätta lastbilar minskar för sextonde månaden i rad, enligt Mobility Swedens månadssiffror.
Andelen laddbara bilar uppgick i augusti till 59 procent av nyregistreringarna.
Tunga lastbilsregistreringar ökar med 2,7 procent i augusti jämfört med i fjol och uppgick till 378 fordon, enligt Mobility Sweden.
