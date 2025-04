Sverige trotsar M&A-frossan: "Viss optimism"

I KORTHET Antalet affärer och deras genomsnittsvärde ökade kraftigt under första kvartalet 2025, trots global osäkerhet.

Donald Trumps handelspolitik har lett till ett kraftigt tapp i amerikanska affärer och en allmän osäkerhet på marknaden.

Geopolitiska spänningar driver europeiska företag till ökat samarbete och konsolidering, vilket kan gynna M&A-aktiviteten framöver. Sammanfattat med hjälp av AI och kvalitetssäkrat av Realtid

Trots geopolitisk osäkerhet har svenskt näringsliv visat oväntat stark motståndskraft under årets första kvartal – med i genomsnitt 133 affärer per månad jämfört med cirka 122 affärer per månad under samma period i fjol.

Affärsvärdet har dessutom ökat markant med drygt 85 procent, enligt färsk statistik från Baker McKenzie.

Missa inte: EQT:s rekordförsäljning trotsar marknadens turbulens. Realtid

Genomsnittsvärdet per affär landade på 55,6 miljoner dollar, jämfört med 32,5 miljoner dollar under samma period föregående år.

”Siffrorna speglar väl i någon mån en viss optimism under första kvartalet 2025.. Denna optimism riskerar med kraftigt ökad protektionism och handelshinder att förbytas i pessimism”, säger Carl Svernlöv, advokat och delägare på Baker McKenzie, till Dagens Juridik.

M&A-marknaden i kris

Donald Trumps oförutsägbara och plötsliga policyförändringar har samtidigt lett till en dramatisk inbromsning på den amerikanska marknaden.

ANNONS

Flera planerade affärer och börsnoteringar i USA, bland annat Klarnas, har avbrutits eller skjutits upp på grund av osäkerheten kring presidentens handelspolitik.

”Det är nästan omöjligt att sia om hur handeln inklusive M&A-marknaden kommer att se ut på 6-12 månaders sikt, eller ens 6-12 veckors sikt”, konstaterar Svernlöv.