SKF fortsätter sälja av – nu för 700 miljoner

SKF (börskurs SKF) har ingått avtal om försäljning av sin verksamhet inom precisionskomponenter i elastomermateria (PED) i Elgin i delstaten Illinois i USA.

Köpare är är Carco PRP Group och köpeskillingen ligger på 70 miljoner dollar, cirka 700 miljoner svenska kronor. Försäljningen i PED-verksamheten i Elgin uppgick 2024 till cirka 260 miljoner kronor.

Läs även:

Svenska bolag i gungning efter Trumps tullchock. Dagens PS

Del i renodling av verksamheten

Försäljningen av verksamheten i USA kommer kort efter nyheten om att SKF valde att avyttra sin sin ring- och tätningsverksamhet i Hanover i USA. Även då var Carco köpare men då var priset betydligt högre på omkring 2,3 miljarder kronor, skriver Dagens industri.

Försäljningarna har varit väntade då SKF redan tidigare sagt att de ska avyttra för att fokusera på sin kärnverksamhet.

”Avyttringarna i Hanover och Elgin är exempel på vårt pågående arbete med att genomföra vår strategi och hantera vår portfölj för att påskynda lönsam tillväxt. Genom detta avtal får Elgin goda förutsättningar att utveckla sin verksamhet ytterligare, samtidigt som vi kan fokusera på att driva innovation och tillväxt i vår kvarvarande kärnverksamhet inom flygindustrin,” säger Thomas Fröst, chef för Independent and Emerging Business i en kommentar.

SKF kommer fortsatt att fokusera på prioriterade flygsegment avseende lagerprodukter för flygmotorer och flygplansstrukturer, som motsvarar cirka 6 miljarder kronor i årlig försäljning.

ANNONS

SKF har gjort vinst – planerar att sparka 1 700

I det andra kvartalet för 2025 redovisade SKF ett rörelseresultat på 3,1 miljarder kronor. Förra året var det 3,3 miljarder kronor men resultatet var ändå bättre än väntat. Nettoomsättningen för koncernen sjönk från 25,6 till 23,2 miljarder kronor

Missa inte:

Osäkert i verkstad: Två aktier får analytikerns tips. Dagens PS

I kvartalsrapporten meddelade SKF också att de skulle anpassa verksamheten och införa besparingar på cirka 2 miljarder kronor.

En konsekvens av detta skulle bli 1 700 bruttouppsägningar, främst av tjänstemän i Europa. Efter den strategiska omställningen och efterföljande återanställningar beräknas nettominskning av personal uppgå till 1 200 personer.