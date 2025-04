Rakettillväxt för Relevance – men resultatet faller

Affärer

Sverige trotsar M&A-frossan: "Viss optimism"

Antalet svenska affärer ökar – liksom deras värde. Samtidigt varnar experter för nya handelshinder och globala risker som kan kyla ned utvecklingen framöver. Trots geopolitisk osäkerhet har svenskt näringsliv visat oväntat stark motståndskraft under årets första kvartal – med i genomsnitt 133 affärer per månad jämfört med cirka 122 affärer per månad under samma period …