Northvolt kan splittras: "Kommer ingen räddare i nöden"

Affärer

Northvolt – ett ekonomiskt svart hål

31 miljarder kronor försvann in i Northvolts finansiella avgrund under december. Nu visar nya siffror att Sveriges största industrisatsning dras allt djupare in i en ekonomisk malström där skulderna är 85 procent större än tillgångarna. Det som en gång sågs som Sveriges största industrihopp har förvandlats till ett finansiellt svart hål där miljarderna försvinner i …